Следовательно, они не могут эффективно противодействовать западным танкам, в частности говорится о М60 и Leopard 1. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков.

Интересно Мечтали об "Армате", а будут гореть в Т-34: почему Кремль никогда не отправит новый танк на фронт

Кремль пытается оправдать старую технику на фронте

Это говорит о том, что еще в СССР поняли реальные возможности этих танков. Однако Кремлю нужно как-то аргументировать, почему Россия расконсервирует старые советские танки.

Россияне поднимают со складов хранения даже не Т-62, а Т-54 и Т-55. И аргументировать они это не могут,

– заметил военный эксперт.

Так, российские пропагандисты придумывали истории якобы оккупанты будут закапывать эти танки и будут делать из них такие огневые точки или использовать как заменитель САУ для стрельбы с закрытых позиций.

Однако после того, как эти танки заметили непосредственно на передовой и не как "огневые позиции", соответствующие выдумки пропаганды прекратили работать.

Катков объяснил, почему старые советские танки не ровня западным: смотрите видео

"Сейчас россияне уже не хотят рассказывать, что эти танки будут использовать. Они пытаются декларировать то, что танк времен Сталина отвечает современным требованиям", – сказал военный эксперт.

По его словам, это прекрасный показатель того, что на самом деле происходит с военно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Стоит внимания На земле, воде и в небе: как и чем военная техника НАТО преобладает российскую

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства Силы обороны Украины уничтожили безумное количество вражеской техники. Российские танки не стали исключением. По состоянию на 9 апреля наши защитники превратили в лом 3 636 машин оккупантов.