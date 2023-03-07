Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Росія використовує стару радянську техніку у той час, коли Україна отримує сучасні американські машини Bradley.

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Нестача сучасної техніки у росіян

Олег Жданов пояснив, що останнім часом з Кремля дуже часто лунають накази від російського диктатора Владіміра Путіна про потребу берегти техніку.

Втрати колосальні, російська економіка так і не змогла перейти на військові рейки. Як вони би там не хизувалися, що б вони там не говорили, але випусків нових та сучасних танків немає,

– наголосив він.

За його словами, все, на що спроможні сьогодні росіяни, це налагодити ремонт тих танків, які вони знімають із зберігання. Зокрема, мовиться про 60-річні танки типу Т-62, Т-72, які були випущені ще за Радянського Союзу.

Жданов підкреслив, що саме це і є 1-шою гвардійською танковою армією РФ, яку ЗСУ двічі розгромили: спершу під Броварами і Києвом, а потім на Харківському напрямку.

"Це армія, яка показувала на парадах на Червоній площі Т-14 “Армату”, Т-90, Т-72Б3, Т-80БВМ. Сьогодні ця армія пересідає на Т-62, щоб компенсувати ті втрати”, - додав він.

До того ж командира цієї армії зняли з посади із відкриттям кримінального провадження за фактом необґрунтованих втрат, особливо техніки.

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Сучасні Bradley проти радянського брухту

Олег Жданов розказав, що в Україні на полі бою вже зафіксували такі види російського озброєння як БТР-50, який був поставлений на озброєння у 1954 році.

"Тобто БТР-82 чи БТР-80 – про таке навіть не мовиться", – наголосив він.

За словами військового експерта, з літа 2022 року за пів року було знято зі зберігання близько 800 танків Т-62.

"Вони були частково модернізовані, зокрема, були замінені прицільні установки більш-менш на сучасні, які покращать їхню ефективність лише у нічний час", – пояснив він.

Жданов додав, що далеко не на всі російські танки встановлюється динамічна броня.

І тут одразу згадую американську бойову машину Bradley, яку ми зараз активно отримуємо, якою ми зараз комплектуємо наші заново сформовані бригади і яка була названа в американській армії "винищувач танків",

– зосередив увагу він.

На його думку, свого часу перші Bradley створювалися саме для боротьби із танками Т-62 та Т-72.

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