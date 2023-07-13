Свое мнение он аргументировал тем, что президент России Владимир Путин со временем примет решение, что война не в интересах России. Что именно привело к такому мнению – Байден не сказал.

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Байден оценил сроки войны в Украине

Президент США подчеркнул, что не видит продолжения продолжительных военных действий в Украине. По его словам, это связано с двумя причинами.

Во-первых, я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего, учитывая ресурсы и потенциал. Кроме этого, я считаю, что сложатся обстоятельства, при которых президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать войну,

– рассказал Байден.

Несмотря на это, Байден сказал, что не может назвать точных сроков, когда завершится война против нашего государства. Однако он надеется на удачное украинское движение по освобождению территорий, которое со временем создаст возможность урегулирования этого вопроса по переговорам.

"Вы увидите, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении", – сказал глава США.

В заключение Байден заявил, что Путин уже проиграл войну в Украине. Президент Соединенных Штатов считает, что российский диктатор уже никак не сможет избежать своего поражения и дальше.

В Офисе Президента также не считают, что война будет на годы