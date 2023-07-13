Об этом 24 Каналу отметил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он объяснил, давят ли партнеры на Украину в плане контрнаступления.

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Шансы определенно есть

У Украины есть прекрасные шансы вступить в НАТО в 2024 году, считает Юрий Рашкин. Да и сам президент США Джо Байден намекнул, что произойти это должно при его каденции.

Отметим, выборы в США должны пройти в декабре 2024 года. Тогда должны избрать нового президента и вице-президента США.

Впрочем, ранее Байден отмечал, что пока в Украине идет полномасштабная война, главный приоритет на помощи и защите. А что касается членства в НАТО, то этот вопрос должен быть решен уже после победы.

"Я не вижу в этом давления на Украину, чтобы разгромить Россию до выборов следующего года. Больше вопрос возникает за продолжение финансирования. Чем глубже США заходят в ситуацию, тем сложнее остановить его. По бюджету мы должны ассигновать большие суммы в поддержку Украины. США не собираются уходить. Байден заявил Эрдогану, что выигрывает выборы. Он ведет себя уверенно", – отметил общественный и политический деятель из США.

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