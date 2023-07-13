Про це 24 Каналу зазначив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він пояснив, чи тиснуть партнери на Україну в плані контрнаступу.

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Шанси безперечно є

В України є прекрасні шанси вступити в НАТО у 2024 році, вважає Юрій Рашкін. Та й сам президент США Джо Байден натякнув, що статися це має за його каденції.

Зазначимо, вибори у США мають відбутися у грудні 2024 року. Тоді мають обрати нового президента та віцепрезидента США.

Утім, раніше Байден наголошував, що поки в Україні триває повномасштабна війна, головний пріоритет на допомозі та захисті. А щодо членства у НАТО, то це питання має бути вирішене вже після перемоги.

"Я не бачу в цьому тиску на Україну, щоб розгромити Росію до виборів наступного року. Більше питання постає за продовження фінансування. Чим глибше США заходять в ситуацію, тим складніше зупинити його. По бюджету ми маємо асигнувати великі суми на підтримку Україну. США не збираються йти. Байден заявив Ердогану, що виграє вибори. Він веде себе впевнено", – відзначив громадський і політичний діяч із США.

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