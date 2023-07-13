Остін заявив, що він "не має жодних сумнівів", що Україна вступить до НАТО після закінчення війни з Росією. Він підкреслив, що майже кожна країна НАТО підтримує вступ Україна до Альянсу.

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Україна приєднається до НАТО після війни

"Ми чули, що майже кожна країна в цій залі сказала те ж саме", – заявив Остін у Вільнюсі після саміту НАТО.

Остін зазначив, що "ще є над чим працювати", щоб привести українську техніку і підготовку до стандартів НАТО.

Хоча "ми робимо цю роботу зараз, коли вони (українці – 24 Канал) ведуть цю війну", – сказав він, – "потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний набір засобів і можливостей".

Про що домовилися на саміті НАТО