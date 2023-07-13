Остін заявив, що він "не має жодних сумнівів", що Україна вступить до НАТО після закінчення війни з Росією. Він підкреслив, що майже кожна країна НАТО підтримує вступ Україна до Альянсу.
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Україна приєднається до НАТО після війни
"Ми чули, що майже кожна країна в цій залі сказала те ж саме", – заявив Остін у Вільнюсі після саміту НАТО.
Остін зазначив, що "ще є над чим працювати", щоб привести українську техніку і підготовку до стандартів НАТО.
Хоча "ми робимо цю роботу зараз, коли вони (українці – 24 Канал) ведуть цю війну", – сказав він, – "потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний набір засобів і можливостей".
Про що домовилися на саміті НАТО
- Перед самітом НАТО у ЗМІ була інформація, що США та Німеччина нібито проти вступу України до Альянсу. У Вашингтоні та Берліні наполягають, що Україна має провести ряд реформ, а також подолати корупцію.
- У перший день саміту президент Володимир Зеленський різко розкритикував членів Альянсу за те, що вони погодили комюніке без України, в якому не йшлося про запрошення нашої країни до НАТО.
- Водночас у НАТО погодилися скасувати для України ПДЧ та запевнили, що наша країна зможе приєднатися до Альянсу після війни, коли виконає всі реформи.
- Також підсумком саміту стало створення Ради Україна-НАТО, яка покликана пришвидшити інтеграцію нашої країни. Крім того, на саміті НАТО країни G7, а також інші держави погодилися надати Україні гарантії безпеки.
- Байден під час зустрічі із Зеленським розвіяв чутки, мовляв, члени Альянсу не хочуть бачити Україну в НАТО. Він наголосив, що Україна приєднається до військово-політичного союзу.
- Важливо зазначити, що на саміті НАТО партнери оголосили про нову військову допомогу, яка включає далекобійні ракети, системи ППО, бронетехніку, навчання пілотів на F-16 тощо.