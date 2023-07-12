Ба більше, він висловив переконання, що Україна опиниться в Альянсі. А також підкреслив, що Сполучені Штати залишатимуться поруч з нашою державою.

До теми "Ми нікуди від вас не дінемось": Зеленський провів змістовну зустріч з Байденом

Україна стане членом НАТО через 3… 2… 1…

Під час зустрічі лідерів держав журналісти запитали Володимира Зеленського, як швидко після перемоги над Росією він хотів би, щоб Україну прийняли до Альянсу. Однак схоже, що Джо Байден втомився від запитань про потенційну швидкість вступу нашої держави до НАТО, а тому саркастично відповів, перш ніж це встиг зробити Президент України.

За 1 годину 20 хвилин. Ви, хлопці, ставите справді глибокі запитання,

– жартома сказав Джо Байден.

Ця відповідь викликала посмішку Володимира Зеленського та сміх за кадром.

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Під час зустрічі лідер Штатів розвіяв сумніви щодо того, чи хочуть таки нашу державу бачити членом Північноатлантичного альянсу. А також сказав: "Я думаю, що ми подбаємо про те, щоб ви отримали все, що вам потрібно".

Я сподіваюся, що ми нарешті покінчили з думкою про те, чи хочуть бачити Україну в НАТО, чи ні. Це станеться. Ми рухаємося далі, ми рухаємося у правильному напрямку. … Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО,

– сказав він.

Також президент США зауважив, що Україна уже виконала величезну роботу, проте попереду її ще багато. А також жартома повідомив "погану" новину для України. Мовляв, Штати нікуди не подінуться: "Ви застрягли з нами. Ми нікуди не йдемо".

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