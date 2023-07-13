Остин заявил, что он "не сомневается", что Украина вступит в НАТО после окончания войны с Россией. Он подчеркнул, что почти каждая страна НАТО поддерживает вступление Украины в Альянс.
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Украина присоединится к НАТО после войны
"Мы слышали, что почти каждая страна в этом зале сказала то же", – заявил Остин в Вильнюсе после саммита НАТО.
Остин отметил, что "еще есть над чем работать", чтобы привести украинскую технику и подготовку к стандартам НАТО.
Хотя "мы делаем эту работу сейчас, когда они (украинцы – 24 Канал) ведут эту войну", – сказал он, – "нужно сделать еще больше для того, чтобы у них был полный набор средств и возможностей".
О чем договорились на саммите НАТО
- Перед саммитом НАТО в СМИ была информация, что США и Германия якобы против вступления Украины в Альянс. В Вашингтоне и Берлине настаивают, что Украина должна провести ряд реформ и преодолеть коррупцию.
- В первый день саммита президент Владимир Зеленский резко раскритиковал членов Альянса за то, что они согласовали коммюнике без Украины, в котором речь не шла о приглашении нашей страны в НАТО.
- В то же время, в НАТО согласились отменить для Украины ПДЧ и заверили, что наша страна сможет присоединиться к Альянсу после войны, когда выполнит все реформы.
- Также итогом саммита стало создание Совета Украина-НАТО, призванного ускорить интеграцию нашей страны. Кроме того, на саммите НАТО страны G7, а также другие государства согласились предоставить Украине гарантии безопасности.
- Байден во время встречи с Зеленским развеял слухи, мол, члены Альянса не хотят видеть Украину в НАТО. Он подчеркнул, что Украина присоединится к военно-политическому союзу.
- Важно отметить, что на саммите НАТО партнеры объявили о новой военной помощи, включающей дальнобойные ракеты, системы ПВО, бронетехнику, обучение пилотов на F-16.