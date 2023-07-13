Свою думку він аргументував тим, що президент Росії Владімір Путін з часом ухвалить рішення, що війна не в інтересах Росії. Що саме привело до такої думки – Байден не сказав.

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Байден оцінив терміни війни в Україні

Президент США наголосив, що не вбачає продовження тривалих воєнних дій в Україні. За його словами, це пов'язано з двома причинами.

По-перше, я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Крім цього, я вважаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати війну,

– розповів Байден.

Попри це, Байден сказав, що не може назвати точних термінів, коли саме завершиться війна проти нашої держави. Однак він сподівається на вдалий український рух зі звільнення територій, який з часом створить можливість врегулювання цього питання за переговорами.

"Ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", – сказав очільник США.

Наостанок Байден заявив, що Путін вже програв війну в Україні. Президент Сполучених Штатів вважає, що російський диктатор уже жодним чином не зможе уникнути своєї поразки й далі.

В Офісі Президента також не вважають, що війна буде на роки