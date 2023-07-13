Свою думку він аргументував тим, що президент Росії Владімір Путін з часом ухвалить рішення, що війна не в інтересах Росії. Що саме привело до такої думки – Байден не сказав.
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Байден оцінив терміни війни в Україні
Президент США наголосив, що не вбачає продовження тривалих воєнних дій в Україні. За його словами, це пов'язано з двома причинами.
По-перше, я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Крім цього, я вважаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати війну,
– розповів Байден.
Попри це, Байден сказав, що не може назвати точних термінів, коли саме завершиться війна проти нашої держави. Однак він сподівається на вдалий український рух зі звільнення територій, який з часом створить можливість врегулювання цього питання за переговорами.
"Ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", – сказав очільник США.
Наостанок Байден заявив, що Путін вже програв війну в Україні. Президент Сполучених Штатів вважає, що російський диктатор уже жодним чином не зможе уникнути своєї поразки й далі.
В Офісі Президента також не вважають, що війна буде на роки
- Радник Голови Офісу Президента Михайло Подоляк 8 липня заявив, що війна Росії проти України не затягнеться на кілька років. За його словами, основною проблемою є наявність ресурсів в обох країн.
- Подоляк наголосив, що ресурси Росії тим часом продовжують скорочуватися і вони втратили майже все, що мали до повномасштабної фази війни. А щоб поповнити запаси матеріалу для виготовлення зброї та ракет, країні-терористці, яка перебуває під санкціями, необхідно намагатися шукати хоч когось на ринку.
- Водночас Україна продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Подоляк наголосив, що кількість військової техніки і зброї в нашій державі лише збільшуватиметься з часом.