Радник глави Офісу Президента Подоляк наголосив, що ресурси України зростають. На жаль, наразі Україна не отримує швидко ті чи інші компоненти, необхідні для ведення бойових дій. Водночас Подоляк спрогнозував, що темпи лише зростатимуть.

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Просто до війни ніхто не виробляв десятки тисяч снарядів на місяць, а зараз зовсім інше сприйняття потреб ВПК і готується необхідний обсяг озброєнь,

– наголосив радник глави ОП.

Подоляк наголосив, що ресурси Росії тим часом продовжують скорочуватися. Наразі російські окупанти втратили фактично все, що мали до повномасштабного вторгнення. Тим часом, щоб поповнити запаси матеріалу для виготовлення зброї та ракет, країні-терористці, яка перебуває під санкціями, необхідно намагатися шукати хоч когось на ринку.

Росія зазнає колосальних втрат

Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні. Станом на 8 липня відомо, що на концерт до Кобзона вирушили вже 233 440 окупантів. Окрім того, знищили багато зброї та техніки.

Володимир Зеленський під час візиту до Болгарії заявив, що Україна знищила найбільш боєздатну частину армії Росії. Окупанти самі визнають, що кількість їхніх "двохсотих" постійно зростає. Зокрема, один з полонених загарбників розповів, що з цілого взводу залишилося лише декілька людей.