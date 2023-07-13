Там Сили оборони закріплюються на нових рубежах. Крім цього, наші захисники також мають успіхи з деокупації територій і на Сході.

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Яка ситуація на Півдні з наступальним рухом

Маляр зазначила, що на Півдні наші захисники ведуть успішний наступ. Зокрема, Сили оборони контратакують на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямках Новоданилівки, Балки Широкої, Малої Токмачки, Новопокровки наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах,

– розповіла вона.

Попри це, заступниця міністра оборони наголосила, що ворог зараз переміщує свої підрозділи й застосовує всі наявні резерви. Водночас Маляр запевнила, що завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів на цьому напрямку дещо знизилась.

Що відбувається з воєнними діями на Сході

Маляр наголосила, що Схід продовжує лишатися найгарячішим напрямком для наших військових. Зокрема, ворог атакував на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої", – сказала вона.

Попри це, українські військові все ж мають успіхи поблизу Бахмута. Заступниця очільника Міноборони зауважила, що там є просування.

На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим спротивом,

– зауважила Маляр.

Наостанок вона сказала, що на північному фланзі міста-фортеці ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Однак російській армії цього не вдалося зробити.

Як зараз триває контрнаступ ЗСУ