Военное командование хорошо просчитывает тактические действия. Все движения на фронте происходят только при предварительном детальном анализе. Это помогает сохранить жизнь военных и получить лучшие результаты в бою. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Череватый – заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям.

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Инициатива – в украинских военных

В Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины давят на врага, заставляют его отступать. Враг максимально концентрирует свои усилия на том, чтобы удержать плацдармы, подтягивая резервы.

Иногда даже пытается контратаковать в районе Берховки, но безуспешно благодаря огневому поражению ВСУ.

Шаг за шагом освобождается украинская земля с учетом тех факторов, что у нас нет преимущества численного, чтобы быстро и качественно действовать с большими прорывами. Но используем обученность, мотивированность, а также лучшую работу штабов расчета наших операций,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Российские оккупанты наносят значительные огневые удары по позициям украинских военных. Так, за 13 июля враг 406 раз нанес удары ствольной реактивной артиллерией.

Кроме того, на Бахмутском направлении состоялось 12 боестолкновений. В ходе них ВСУ уничтожили 73 оккупантов, 156 были ранены, 2 – в плену.

Также было уничтожено:

2 вражеских танка;

самоходную установку "Гвоздика";

4 БМП;

реактивную систему залпового огня "Град";

3 полевых склада с боеприпасами;

легкий бронированный тягач МТ-ЛБ;

2 беспилотника типа "Ланцет".

Сергей Череватый об успехах ВСУ на Востоке: смотрите видео

Какая ситуация на других восточных направлениях

За последние две недели в Соледарском направлении инициативу перехватили ВСУ. В них, возможно, не столь значительные продвижения, ведь главной целью является сохранение жизней наших военных.

Движение идет. Мы берем время, чтобы закрепиться, верифицировать все и тогда уже доносить общественности вещи, которые командование считает нужным.

– подчеркнул Череватый.

Заметим, что оккупанты на днях объявили, что вроде бы будут двигаться в сторону Лимана. А сейчас бои продолжаются в районе Заречного и Торского. Враг пытается прорваться на запад, поближе к Лиману.

Лимано-Купянское направление сейчас действительно одно из ключевых. Оно давно является лидером по артиллерийским ударам. Не исключением стали и минувшие сутки – 607 артиллерийских обстрелов. Оккупанты также нанесли 7 авиаударов и совершили 5 атак.

Во время отражения атак ВСУ 46 россиян удалось уничтожить, 118 – получили ранения.

Уничтожено было:

танк Т-73;

3 миномета 122-го калибра;

самоходный миномет 240 калибра "Тюльпан";

2 склада с боеприпасами;

5 авто, подвозящих снаряды;

контрбатарейный радар.

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