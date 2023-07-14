При этом защитники Украины на протяжении последних суток нанесли 10 авиаударов по оккупантам. 8 из них были по районам сосредоточения личного состава, а 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Также стоит отметить, что россияне понесли потери и в результате действий украинских подразделений ракетных войск и артиллерии. Так, за последние сутки воины Украины поразили:

  • район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
  • 2 склада боеприпасов,
  • 10 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 3 средства противовоздушной обороны,
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы,
  • станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.

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