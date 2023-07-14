При этом защитники Украины на протяжении последних суток нанесли 10 авиаударов по оккупантам. 8 из них были по районам сосредоточения личного состава, а 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Достойно внимания Еще 550 ликвидированных окупантов и более 100 единиц техники: потери врага по состоянию на 14 июля

Также стоит отметить, что россияне понесли потери и в результате действий украинских подразделений ракетных войск и артиллерии. Так, за последние сутки воины Украины поразили:

район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

2 склада боеприпасов,

10 артиллерийских средств на огневых позициях,

3 средства противовоздушной обороны,

радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы,

станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.

Подробнее о ситуации на Востоке и Севере

На Бахмутском направлении в районе Берховки, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили все вражеские атаки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Пивничное Донецкой области.

Ситуация поблизости Бахмута: карта

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское, Спирное и Раздолевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области.

ВСУ отражают атаки на Авдеевском направлении: карта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки и Георгиевки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар возле Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожевое, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

ВСУ закрепляются на Юге Украины

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Он нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Приютное, Ровнополь, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области,

Казачье Херсонской области. Также захватчики совершили артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области,

Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Защитники Украины закрепляются на Юге: карта