При цьому захисники України впродовж останньої доби завдали 10 авіаударів по окупантах. 8 з них були по районах зосередження особового складу, а 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Також варто зазначити, що росіяни зазнали втрат і внаслідок дій українських підрозділів ракетних військ та артилерії. Так, протягом останньої доби воїни України уразили:

район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

2 склади боєприпасів,

10 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

3 засоби протиповітряної оборони,

радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби,

станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

Детальніше про ситуацію на Сході та Півночі

На Бахмутському напрямку в районі Берхівки, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

Ситуація поблизу Бахмута: карта

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове та Авдіївка Донецької області.

ЗСУ відбивають атаки на Авдіївському напрямку: карта

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

ЗСУ закріплюються на Півдні України

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Він завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Приютне, Рівнопіль, Мала Токмачка, Оріхів, Малокатеринівка Запорізької області,

Козацьке Херсонської області. Також загарбники здійснили артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них: Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області,

Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

В той самий час Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Оборонці України закріплюються на Півдні: карта