При цьому захисники України впродовж останньої доби завдали 10 авіаударів по окупантах. 8 з них були по районах зосередження особового складу, а 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Варте уваги Ще 550 ліквідованих окупантів та понад 100 одиниць техніки: втрати ворога станом на 14 липня

Також варто зазначити, що росіяни зазнали втрат і внаслідок дій українських підрозділів ракетних військ та артилерії. Так, протягом останньої доби воїни України уразили:

  • район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,
  • 2 склади боєприпасів,
  • 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
  • 3 засоби протиповітряної оборони,
  • радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби,
  • станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

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