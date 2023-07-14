Об этом во время брифинга заявил американский генерал-лейтенант Дуглас Симс. Он подчеркнул, что украинское движение также требует значительных усилий со стороны нашей армии, передает 24 Канал.

Смотрите также Нам сложно, но работа от собратьев крута – боец ВСУ о перспективах Горловского направления

В Пентагоне прокомментировали темпы движения ВСУ

Генерал Симс отметил, что сейчас наступательные действия украинских военных "очень тяжелые". Несмотря на это, он отметил, что наши защитники продолжают свое движение и деоккупируют территории.

"Мы имеем дело с мужчинами и женщинами, которые внедряют новые техники, используют новое оборудование, и все это в то время, когда на них открывают огонь и бомбят, не говоря уже о развесистой минной угрозе", –подчеркнул Симс.

Он также добавил, что с учетом всех этих факторов наши защитники продвигаются в "организованном порядке вдоль всего поля боя". Генерал заверил, что темпы наступления Вооруженных Сил являются "замечательными".

Они двигаются вперед на сотни метров в день, возможно на километр в некоторых местах, но все это требует больших усилий.

– заметил он.

Американский генерал также привел и исторический аспект, вспомнив, как во время второй мировой войны у военных союзников заняло 2 месяца до прорыва обороны врага с деоккупацией территорий. Напоследок он сказал, что война против Украины действительно сложна, ведь она ведется на очень труднопроходимой местности, под шквальным огнем.

Контрнаступление ВСУ: последние новости