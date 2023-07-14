Об этом 24 Каналу сказал боец ВСУ Евгений Иевлев. В районе Горловки украинские защитники смогли разместиться на высотах вокруг населенного пункта и отрабатывают артиллерией по оккупантам.
Смотрите также ВСУ закрепляются на Юге, – в Минобороны рассказали о ситуации на фронте
"У Горловки держится линия боевого столкновения с 2014 года, специфика этого направления - в географии и ландшафте. Рядом, между населенными пунктами Нью-Йорк и Константиновка есть серьезные высоты. И на этих высотах наши ребята очень хорошо отрабатывают артиллерией", – отметил военный.
Враг снизил активность
За последнюю неделю враг значительно снизил свою активность на Горловском направлении.
"Они либо перешли к подготовительным действиям, окапываются и готовятся к обороне, или из-за активных событий в окрестностях Бахмута и возле Авдеевки испытывают дефицит с БК. Потому что три – четыре недели назад здесь не утихали минометные и артиллерийские обстрелы, причем рандомные, не поражая ни одной цели. Сегодня мы можем нанести им поражение и не получать ответы по два – три часа", – сообщил военный.
Что происходит на Горловском направлении: смотрите видео
География местности
Продолжается работа украинского войска в районе Клищиевки и Курдюмовки. На этом участке фронта есть продвижение вперед: ВСУ удалось пересечь канал Северский Донец-Донбасс.
Географические детали оказывают большое влияние на ход боевых действий. Вспомните, как враг пошел в 2022 в сторону Славянска, остановился по границам реки Северский Донец, которую так и не смог пересечь. Поэтому то, что наши ребята сделали сейчас, взяли это гидротехническое сооружение – это очень крутая работа от собратьев,
– сказал Евгений Иевлев.
Он подчеркнул, что враг не идет в наступление на Горловском направлении, в том числе и потому, что ему придется форсировать большое количество водных сооружений, а следовательно нельзя исключать ценность форсирования таких гидротехнических сооружений, каналов, мостов. Это сложная работа, но украинские воины справились на отлично.
Контрнаступление ВСУ
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что у ВСУ есть определенные успехи на Южном фронте. В частности, Силы обороны контратакуют на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- Маляр отметила, что горячо до сих пор на Восточном направлении. Враг совершил атаки на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Есть продвижение украинских защитников вблизи Бахмута.
- ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и поражают огневые цели врага из артиллерии.
- Президент США Джо Байден заявил, что вскоре Владимир Путин может принять решение, что эта война больше не существует в интересах России.