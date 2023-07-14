Про це 24 Каналу сказав боєць ЗСУ Євген Ієвлєв. У районі Горлівки українські захисники змогли розміститись на висотах навколо населеного пункту і відпрацьовують артилерією по окупантах.

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"Біля Горлівки тримається лінія бойового зіткнення з 2014 року, специфіка цього напрямку – у географії та ландшафті. Поряд, між населеними пунктами Нью-Йорк та Костянтинівка, є серйозні висоти. І на цих висотах наші хлопці дуже добре відпрацьовують артилерією", – зазначив військовий.

Ворог знизив активність

Протягом останнього тижня ворог значно знизив свою активність на Горлівському напрямку.

"Або вони перейшли до підготовчих дій, окопуються і готуються до оборони, або через активні події на околицях Бахмута та біля Авдіївки вони відчувають дефіцит з БК. Тому що три – чотири тижні тому тут не вщухали мінометні та артилерійські обстріли, причому рандомні, не вражаючи жодної цілі. Сьогодні ми можемо нанести їм ураження і не отримувати відповіді по дві – три години", – повідомив військовий.

Що відбувається на Горлівському напрямку: дивіться відео

Географія місцевості

Триває робота українського війська у районі Кліщіївки та Курдюмівки. На цій ділянці фронту є просування уперед: ЗСУ вдалося перетнути канал Сіверський Донець-Донбас.

Географічні деталі впливають дуже сильно на хід бойових дій. Пригадайте, як ворог пішов 2022 року у бік Слов'янська, зупинився по межах річки Сіверський Донець, яку так і не зміг перетнути. Тому те, що наші хлопці зробили зараз, взяли цю гідротехнічну споруду – це дуже крута робота від побратимів,

– мовив Євген Ієвлєв.

Він наголосив, що ворог не йде у наступ на Горлівському напрямку, зокрема і тому, що йому доведеться форсувати дуже багато водних споруд, а отже не можна відкидати цінність форсування таких гідротехнічних споруд, каналів, мостів. Це складна робота, але українські воїни впорались на відмінно.

Контрнаступ ЗСУ