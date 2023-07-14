Про це під час брифінгу заявив американський генерал-лейтенант Дуглас Сімс. Він наголосив, що український рух також вимагає значних зусиль з боку нашої армії, передає 24 Канал.

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Генерал Сімс зазначив, що зараз наступальні дії українських військових є "дуже важкими". Попри це, він наголосив, що наші захисники продовжують свій рух та деокуповують території.

"Ми маємо справу з чоловіками та жінками, які впроваджують нові техніки, використовують нове обладнання, і все це в той час, коли на них відкривають вогонь і бомблять, не кажучи вже про розлогу мінну загрозу", – підкреслив Сімс.

Він також додав, що з урахуванням усіх цих факторів, наші захисники просуваються в "організованому порядку вздовж усього поля бою". Генерал запевнив, що темпи наступу Збройних Сил – є "чудовими".

Вони рухаються вперед на сотні метрів на день, можливо на кілометр в деяких місцях, але все це вимагає великих зусиль,

– зауважив він.

Американський генерал також навів і історичний аспект, згадавши, як під час Другої світової війни у військових союзників зайняло 2 місяці до прориву оборони ворога з деокупацією територій. Наостанок він сказав, що війна проти України є дійсно складною, адже вона ведеться на дуже важкопрохідній місцевості, під шквальним вогнем.

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