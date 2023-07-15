Александр Сырский показал, как на Бахмутском направлении работает реактивная артиллерия 22-й ОМБр. Она делала "жаркий день" для оккупантов, обнаруженных в лесополосе.

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Бахмутское направление. Работает реактивная артиллерия 22-й ОМБр. Аэроразведка обнаружила россиян в лесополосе. Залповым огнем из БМ-21 "Град" враг был уничтожен,

– говорится в сообщении.

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