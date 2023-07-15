В частности это делают артиллерией и ракетами большой дальности. К слову, недавно Франция объявила о предоставлении Украине SCALP-EG.

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Смена тактики помогла Украине сохранить больше оружия для масштабного наступления. Пока украинские герои планируют выйти к морю на Юге. Это поможет украинским героям разделить войска российских оккупантов на две части.

Военный, с которым пообщались журналисты NYT, отметил: "все надеются на большой прорыв". Приоритетом является важность и стабильность прогресса.

Совершив короткую паузу, украинские герои продолжают идти вперед. Кроме того, ожидают положительных новостей после того, как Украина получила кассетные боеприпасы.

Эксперты прогнозируют, что самыми тяжелыми будут именно первые километры контрнаступления.

Украина приблизилась к большому успеху

В разведке Эстонии сделали обнадеживающее заявление. Там подчеркнули, что в рамках контрнаступления Украина уже приблизилась к большому успеху на фронте. В настоящее время украинские герои проводят подготовительные наступательные операции. Целью является сковать российские части на узких участках и найти слабые места в позициях окупантов. Кроме того, украинские герои под Бахмутом уже смогли захватить ключевые участки к югу и северу от города.