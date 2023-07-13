Командующий Операцией объединенных сил "Таврия" генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.

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Использует ли Украина кассетные боеприпасы от США

По словам Тарнавского, кассетные боеприпасы уже в Украине, но их еще не использовали. Он отметил, что с ними украинские защитники будут иметь преимущество.

Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя,

– сказал он.

Тарнавский отметил, что использование кассетных боеприпасов запрещено в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками. Так что высшее руководство будет определять участки, где их можно будет использовать, ведь это очень мощное оружие.

Россияне полагают, что мы будем использовать его на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень волнуются,

– заявил генерал.

Россия давно использует кассетные боеприпасы против Украины и делает это неизбирательно, атакуя мирное гражданское население.

Справка. В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, запрещающая их использование. Ее подписали около 100 стран мира. Но ни США, ни Украина, ни Россия не присоединились к конвенции.

Украина не будет использовать кассетные боеприпасы там, где могут быть гражданские