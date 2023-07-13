Командувач Операцією об'єднаних сил "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив, що Україна отримала суперечливі касетні боєприпаси від США.

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Чи використовує Україна касетні боєприпаси від США

За словами Тарнавського, касетні боєприпаси вже в Україні, але їх ще не використовували. Він зазначив, що з ними українські захисники матимуть перевагу.

Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою,

– сказав він.

Він зазначив, що вище керівництво визначатиме ділянки, де їх можна буде використовувати, адже це дуже потужна зброя.

Тарнавський наголосив, що використання касетних боєприпасів заборонено в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.

Росіяни думають, що ми будемо використовувати його на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже хвилюються,

– сказав генерал.

Зазначимо, що Росія давно використовує касетні боєприпаси проти України й робить це невибірково, атакуючи мирне цивільне населення.

Довідка. У 2008 році в Ірландії прийняли Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє їхнє використання. Її підписали близько 100 країн світу. Але ні США, ні Україна, ні Росія не долучились до конвенції.

Україна не використовуватиме касетні боєприпаси там, де можуть бути цивільні