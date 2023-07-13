Командувач Операцією об'єднаних сил "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив, що Україна отримала суперечливі касетні боєприпаси від США.
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Чи використовує Україна касетні боєприпаси від США
За словами Тарнавського, касетні боєприпаси вже в Україні, але їх ще не використовували. Він зазначив, що з ними українські захисники матимуть перевагу.
Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою,
– сказав він.
Він зазначив, що вище керівництво визначатиме ділянки, де їх можна буде використовувати, адже це дуже потужна зброя.
Тарнавський наголосив, що використання касетних боєприпасів заборонено в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.
Росіяни думають, що ми будемо використовувати його на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже хвилюються,
– сказав генерал.
Зазначимо, що Росія давно використовує касетні боєприпаси проти України й робить це невибірково, атакуючи мирне цивільне населення.
Україна не використовуватиме касетні боєприпаси там, де можуть бути цивільні
- Раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що українські військові будуть використовувати касетні боєприпаси розумно – зокрема у таких місцях, де неможливо зачепити цивільне населення. Також Київ чітко та прозоро звітуватиме перед партнерами про використання кожного снаряда.
- США підтвердили, що вони отримали письмові гарантії від України, що ці снаряди не використовуватимуться в районах з цивільним населенням і що їхнє використання буде відстежуватися для можливих операцій з розмінування.
- У Штатах пояснили, що рішення надати Україні касетні боєприпаси пов'язане з низьким запасом стандартних артилерійських снарядів у Києва. За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, "постачання кластерів є "тимчасовим".