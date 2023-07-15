В общей сложности потери России уже достигли 237 180 военных. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также Рота окупантов, 9 складов, 33 единицы техники: мощное видео успешной работы Сил обороны
За более 16 месяцев полномасштабной войны российский агрессор потерял на поле боя в Украине более 237 тысяч своих бойцов. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 590 оккупантов.
В общей сложности потери России уже достигли 237 180 военных. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также Рота окупантов, 9 складов, 33 единицы техники: мощное видео успешной работы Сил обороны