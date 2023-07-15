Загалом втрати Росії вже сягнули 237 180 військових. Про це інформує 24 Канал.

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Втрати Росії

З першого дня повномасштабної війни й до 15 липня Сили оборони вже знищили:

  • особового складу – близько 237180 (+590);
  • танків – 4102 (+5),
  • бойових броньованих машин – 8019 (+11),
  • артилерійських систем – 4463 (+14),
  • РСЗВ – 680 (+0,
  • засобів ППО – 425 (+2),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24),
  • крилатих ракет – 1273 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17),
  • спеціальної техніки – 664 (+2).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ