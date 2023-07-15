Загалом втрати Росії вже сягнули 237 180 військових. Про це інформує 24 Канал.
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Втрати Росії
З першого дня повномасштабної війни й до 15 липня Сили оборони вже знищили:
- особового складу – близько 237180 (+590);
- танків – 4102 (+5),
- бойових броньованих машин – 8019 (+11),
- артилерійських систем – 4463 (+14),
- РСЗВ – 680 (+0,
- засобів ППО – 425 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24),
- крилатих ракет – 1273 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17),
- спеціальної техніки – 664 (+2).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ