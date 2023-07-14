Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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Українські захисники нищать окупантів

Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій.

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1177 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти,

– зазначив бригадний генерал.

Українські військові знищили 33 одиниці військової техніки противника, зокрема це:

2 ББМ,

2 гаубиці "Мста-Б",

3 гаубиці Д-30,

2 БПЛА "Zala",

БПЛА "Орлан-10",

БПЛА "Мерлін",

самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон",

зенітний ракетний комплекс "Стріла",

РЕБ "Поле-21",

автомобільна техніка.

Також Сили оборони спопелили 9 складів боєприпасів ворога.

Цікаво! Чисельність роти становить 80 – 200 військовослужбовців, залежно від країни, роду військ та функціонального призначення.

Сирський показав відео роботи захисників

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський показав відео потужної роботи українських бійців.

Працює група "Асгард", підрозділ "Очі", 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ на FPV-камікадзе. У взаємодії з 3-ю ОШБр було знищено 2 танки росіян: Т-80 та Т-90М "Прорив". Гарна робота. Слава воїнам,

– написав командувач.

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Загальні втрати Росії у війні

Станом на ранок 14 липня Сили оборони ліквідували 236 590 російських військових. Варто зауважити, що реальна цифра втрат ворога може бути значно більшою, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями.

Окрім того, українські бійці перетворили на брухт тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок окупантів. Найдорожчою втратою Кремля від початку повномасштабного вторгнення залишається крейсер "Москва". Загалом ЗСУ спопелили: