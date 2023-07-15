Олександр Сирський показав, як на Бахмутському напрямку працює реактивна артилерія 22-ї ОМБр. Вона робила "спекотний день" для окупантів, яких виявили у лісосмузі.
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Бахмутський напрямок. Працює реактивна артилерія 22-ї ОМБр. Аеророзвідка виявила росіян в лісосмузі. Залповим вогнем з БМ-21 "Град" ворога було знищено,
– мовиться у повідомленні.
Як ЗСУ випалюють ворога: дивіться відео
Втрати ворога – деталі
- Воїни ЗСУ завдають окупантам колосальних втрат. Станом на 15 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що відправити на концерт до Кобзона вдалося 237 180 окупантів. Окрім того, "мінуснути" вдалося чимало ворожої зброї та техніки.
- Упродовж дня 16 липня рух "Атеш" відзвітував про успіхи на Херсонщині. Зокрема, вдалося ліквідувати 6 окупантів і 2 вантажівки.
- Російські окупанти не мають жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Українські захисники та захисниці звільнять усі міста й села. Контрнаступ ЗСУ триває. Повідомляють, що воїни змінили тактику.