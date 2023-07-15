Про це у зведенні 15 липня розповів представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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Окупанти зазнали втрат біля Мар'їнки

Шершень розповів, що в зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку росіяни:

намагаються наступати в районі Авдіївки та Мар'їнки,

активно обороняються на Мелітопольському та Бердянському напрямках, щоб перешкодити просуванню захисників України.

Там тривають важкі бої. Сили оборони закріплюються на нових рубежах, проводять зачистку, розмінування та дорозвідку. За останню добу окупаційні війська 16 разів атакували українські позиції, 14 з яких – у смугах оборони Мар'їнки.

Зокрема, на напрямку Олександрівка – Мар'їнка отримали на горіхи загони "Шторм". Також зафіксовано 536 ворожих обстрілів,

– зауважив військовий.

Своєю чергою, на Авдіївському напрямку росіяни марно наступали в районі Первомайського. Артилерійські підрозділи за добу виконали майже 1300 вогневих завдань.

"У результаті ефективного комплексного вогневого ураження у військах агресора спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану особового складу", – зазначив Шершень.

За його словами, окупанти відмовляються виконувати бойові завдання.

За останню добу українські захисники на Таврійському напрямкові ліквідували 55 росіян та поранили ще 156. Також вони знищили:

3 ворожі склади,

6 одиниць зброї та техніки, зокрема комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", який дає змогу побачити людину на відстані 10 кілометрів.

Дивіться зведення Сил оборони Таврійського напрямку: відео

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Ворожі обстріли продовжуються

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окрім марного наступу в районі Первомайського на Авдіївському напрямку, ворог:

завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області,

здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема мовиться про Невельське, Первомайське, Степове та Авдіївку Донецької області.

Своєю чергою, на Мар'їнському напрямкові Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ. У районі Мар'їнки ворог завдав авіаційного удару, а також здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких – Красногорівка, Мар'їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області.