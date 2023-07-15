Партизани запевнили, що шестеро росіян на Херсонщині підірвав їхній агент. Окрім того, у 61 окремій бригаді морської піхоти також є агент "Атеш".

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"Атеш" мінуснув ворога на Херсонщині

14 липня 2023 року о 12:00 агент руху "Атеш" влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані, що на Херсонщині… В результаті підриву 6 військових збройних сил Росії були знищені, 2 вантажівки, що їх перевозили – пошкоджені,

– запевнили партизани.

Вони уточнили, що стоянка знаходилася навпроти неробочої заправки "Укрнафта" на вулиці Леніна 34.



Партизани з "Атеш" ліквідували ворогів на Херсонщині

Партизани пообіцяли, що вони продовжуватимуть знищувати ворога, доки останній російський загарбник не покине Україну.

Партизани показали дані про розміщення ворожого РЕР

Партизани написали, що їхній агент у складі 61 окремої бригади морської піхоти ворога повідомив, що до їхньої бригади приставили підрозділ радіоелектронної боротьби, щоб глушити сигнали українських безпілотників.

Розташовуються вони за 3 кілометрах на схід від села Олексіївка Генічеського району Херсонської області. Ми вже мали досвід успішного знищення коштів РЕР/РЕБ противника. Тож їм варто задуматися,

– попередили в "Атеш".



Де на Херсонщині росіяни розмістили РЕР

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