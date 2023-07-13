Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти намагаються хоча б трохи відновити першу лінію оборони на Херсонщині, яку змило після того, як вони самі підірвали Каховську ГЕС.

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Хочуть сидіти на другій лінії оборони

Як наголосила Гуменюк, зараз окупанти не мають значних можливостей забезпечення на першу лінію оборони на Херсонщині. Однак вони пробують відновити вогневі можливості. Якщо на певний час кількість обстрілів на добу від росіян впала з 90 до 60, то зараз вони вже повертаються до рівня 70+.

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Україна натомість працює в контрбатарейному режимі. Лише за добу вдалося знищити човен з ДРГ, гармату "Мста-Б" та автоброньовану техніку. На "концерт Кобзона" відправилося 11 окупантів.

Об'єктивно скажемо, що вони не намагаються відновити глибоку лінію оборони. Їм важливо розгорнути вогневі позиції, щоб бити по правому берегу. Основна маса окупантів тяжіє до другого рубежу оборони, де їм "затишно та по-домашньому". На першу лінію повертатися не хочуть, через що в них постійні суперечки. Так теж йде виснаження у ворога,

– розповіла Гуменюк.

Зараз окупанти намагаються підготувати нові підрозділи біля Джарилгача. Але й там їм неспокійно. Україні досить швидко вдається викликати на цьому напрямку "шторм".

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