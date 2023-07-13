Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты пытаются хотя бы немного восстановить первую линию обороны на Херсонщине, которую смыло после того, как они сами подорвали Каховскую ГЭС.

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Хотят сидеть на второй линии обороны

Как отметила Гуменюк, сейчас оккупанты не имеют значительных возможностей обеспечения на первую линию обороны в Херсонской области. Однако они пытаются восстановить огневые возможности. Если на время количество обстрелов в сутки от россиян упало с 90 до 60, то сейчас они уже возвращаются к уровню 70+.

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Украина же работает в контрбатарейном режиме. Только за сутки удалось уничтожить лодку с ДРГ, пушку "Мста-Б" и автобронированную технику. На "концерт Кобзона" отправилось 11 оккупантов.

Объективно скажем, что они не пытаются восстановить глубокую линию обороны. Им важно развернуть огневые позиции, чтобы бить по правому берегу. Основная масса оккупантов тяготеет ко второму рубежу обороны, где им "уютно и по-домашнему". На первую линию возвращаться не хотят, поэтому у них постоянные споры. Так тоже идет истощение у врага,

– рассказала Гуменюк.

Сейчас оккупанты пытаются подготовить новые подразделения возле Джарылгача. Но и там им неспокойно. Украине достаточно быстро удается вызывать на этом направлении "шторм".

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