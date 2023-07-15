Російський танк був затоплений під час невдалої спроби переправитись через річку Десна в районі селища Шестовиця на Чернігівщині. Його витягли водолази-сапери та фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту спільно із військовими ОК "Північ".

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Танк окупантів виявили в районі селища Шестовиця

Повідомляється, що за зовнішніми ознаками трофейний зразок не має значних ушкоджень. Російський танк буде доставлений для подальшого відновлення і ввійде у стрій ЗСУ.

На Чернігівщині з річки витягли російський танк / Фото Державна спеціальна служба транспорту

Танк виявили завдяки дрону

Військові зазначають, що під час боїв під Черніговом окупанти неодноразово вдавались до спроб здійснити перекидання своїх підрозділів через річку Десна у районі селища Шестовиця, але зазнавали поразки.

Речник адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Віталій Кирилов у коментарі Суспільному повідомив, що виявити місцезнаходження танка вдалося завдяки дрону, що надійшов на озброєння спецслужби.

За його словами, безпілотник здійснює повітряну розвідку для розмінування і для виявлення таких от предметів.

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