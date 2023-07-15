Российский танк был затоплен во время неудачной попытки переправиться через реку Десна в районе поселка Шестовица на Черниговщине. Его вытащили водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений Государственной специальной службы транспорта совместно с военными ОК "Север".

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Танк оккупантов обнаружили в районе поселка Шестовица

По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй ВСУ.

На Черниговщине из реки вытащили российский танк / Фото Государственная специальная служба транспорта

Танк обнаружили благодаря дрону

Военные отмечают, что во время боев под Черниговом оккупанты неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение.

Представитель администрации Государственной специальной службы транспорта Виталий Кириллов в комментарии Общественноому сообщил, что обнаружить местонахождение танка удалось благодаря дрону, поступившему на вооружение спецслужбы.

По его словам, беспилотник осуществляет воздушную разведку для разминирования и для выявления таких предметов.

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