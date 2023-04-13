Фото танка появилось в сети. Зачем его привезли в США – пока неизвестно, сообщает 24 Канал.

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Т-90А в США: как танк оказался за океаном

Танк Т-90А заметил житель штата Луизиана и опубликовал фото на развлекательной платформе Reddit. На снимках видно, что боевая машина размещена на платформе, предназначенной для транспортировки техники.

Информационный портал Давление сообщил в телеграмме, что этот танк принадлежал 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде вооруженных сил России, которая до сих пор участвует в полномасштабной войне против Украины. Этот танк 25 сентября 2022 года захватила 92 отдельная механизированная бригада ВСУ в селе Куриловка Харьковской области.

Как трофейный танк попал в США, пока неизвестно. Однако в сети предположили, что он станет экспонатом на выставке уничтоженной и захваченной российской военной техники, которую планируют устроить в Соединенных Штатах.

Танк Т-90А в Соединенных Штатах / Фото Reddit

Обратите внимание! Т-90А – модификация основного российского танка Т-90 с мощностью 1 тысяча лошадиных сил и улучшенным тепловизионным оборудованием. Также на него была установлена сварная башня с динамической защитой против бронебойного подкалиберного снаряда. Серийное производство Т-90 под индексом А продолжалось с 2004 по 2011 годы.

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