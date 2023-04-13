Фото танка появилось в сети. Зачем его привезли в США – пока неизвестно, сообщает 24 Канал.
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Т-90А в США: как танк оказался за океаном
Танк Т-90А заметил житель штата Луизиана и опубликовал фото на развлекательной платформе Reddit. На снимках видно, что боевая машина размещена на платформе, предназначенной для транспортировки техники.
Информационный портал Давление сообщил в телеграмме, что этот танк принадлежал 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде вооруженных сил России, которая до сих пор участвует в полномасштабной войне против Украины. Этот танк 25 сентября 2022 года захватила 92 отдельная механизированная бригада ВСУ в селе Куриловка Харьковской области.
Как трофейный танк попал в США, пока неизвестно. Однако в сети предположили, что он станет экспонатом на выставке уничтоженной и захваченной российской военной техники, которую планируют устроить в Соединенных Штатах.
Танк Т-90А в Соединенных Штатах / Фото Reddit
Металлолом России: чем атакуют россияне
- Российские солдаты уже начали снимать с хранения старые образцы танков, в частности, Т-54 и Т-55. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что эти танки еще Прагу захватывали.
- Аналитики проекта Oryx заявили, что российские захватчики в войне против Украины потеряли уже более 10 тысяч единиц военной техники. В то же время украинские защитники потеряли втрое меньше вооружения, чем оккупанты.