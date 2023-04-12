Украинские военные следят за оккупантами из беспилотников. С их помощью они обнаруживают слабые места врага и планируют удары по уничтожению укреплений.
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Как украинские защитники готовятся к контрнаступлению
Военнослужащий с позывным "Боксером" рассказал, что россияне также используют такую тактику. По его словам, оккупанты таким образом также "проверяют" позиции украинских военных.
Однако долгожданное контрнаступление задерживается из-за ряда факторов. На это повлияли, в частности, погодные условия, задержки со снабжением техникой и оружием. Кроме того, по мнению издания WP, утечка документов из США также повлияла на задержку контрнаступления.
Вместе с тем украинские военные активно проводят разведку о слабых местах оккупантов. "Боксер" рассказал, что более 6 месяцев занимает окопную должность и разведывает позиции россиян.
Мы узнали их голоса. Ночью мы слышим много пьяных криков, преимущественно ругательства,
– рассказал "Боксер" о позициях оккупантов в километре от ВСУ.
Капитан с позывным "Метис" также поделился, как россияне усиливают свои позиции на оккупированных территориях. По его словам, мобилизованные россияне постоянно роют окопы и укрепляют свои позиции. Враг использует для так называемого "устройства" своих позиций древесину и даже мусор, который может хоть как-то их "защитить".
Недавно "Метис" провел очень успешную операцию, в ходе которой украинские защитники оттеснили первую линию обороны оккупантов. Однако занимать их позиции не было смысла, поэтому военнослужащие вернулись в свои места дислокации.
Россияне пройдут все вокруг
В преддверии украинского контрнаступления враг начал активно менять все вокруг. Это особенно беспокоит военнослужащих ВСУ, поскольку обнаружить противопехотные мины из беспилотника практически невозможно.
Подполковник с позывным "Гром" озабочен тем, что россияне "укрепляются все больше и больше с каждым днем". Особую обеспокоенность вызывают заминированные линии фронта.
Один из защитников рассказал, что во время проведения разведывательной операции ВСУ обнаружили мелкую взрывчатку даже в траншеях россиян, где они жили.
"Слив секретных документов" о контрнаступлении: что известно
- 7 апреля в сети появились засекреченные военные документы по развитию армии Украины накануне анонсированного контрнаступления. Аналитики считают, что некоторые разделы документов могли быть заменены.
- Помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что Министерство обороны США еще оценивает масштабы "слива" секретной информации. Также в США уже проводятся мероприятия, чтобы определить, как и кому могла распространяться слитная информация.
- В Украине на "слив" секретных документов по "контрнаступлению" отреагировали достаточно сдержанно. В ГУР МО заявили, что враг использует любые средства, чтобы запугать украинцев По его словам, это враждебная ИПСО.