Українські військові стежать за окупантами з безпілотників. За їх допомогою, вони виявляють слабкі місця ворога та планують удари для знищення укріплень.

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Як українські захисники готуються до контрнаступу

Військовослужбовець з позивним "Боксер" розповів, що росіяни також використовують таку тактику. За його словами, окупанти таким чином також "перевіряють" позиції українських військових.

Проте довгоочікуваний контрнаступ затримується через низку факторів. На це вплинули, зокрема, погодні умови, затримки з постачанням техніки й зброї. Окрім того, на думку видання WP, витік документів зі США також вплинув на затримку контрнаступу.

Разом з тим, українські військові активно проводять розвідку щодо слабких місць окупантів. "Боксер" розповів, що понад 6 місяців обіймає окопну посаду й розвідує позиції росіян.

Ми впізнали їхні голоси. Вночі ми чуємо багато п'яних криків, переважно лайки,

– розповів "Боксер" про позиції окупантів за кілометр від ЗСУ.

Капітан з позивним "Метіс" також поділився, як росіяни посилюють свої позиції на окупованих територіях. За його словами, мобілізовані росіяни постійно риють окопи й укріплюють свої позиції. Ворог використовує для так званого "облаштування" своїх позицій деревину і навіть сміття, яке може хоч якось їх "захистити".

Нещодавно "Метіс" провів дуже успішну операцію, під час якої українські захисники відтіснили першу лінію оборони окупантів. Проте займати їх позиції не було сенсу, тому військовослужбовці повернулися до своїх місць дислокації.

Росіяни мінують все навкруги

Напередодні українського контрнаступу ворог почав активно мінувати все навкруги. Це особливо турбує військовослужбовців ЗСУ, адже виявити протипіхотні міни з безпілотника практично неможливо.

Підполковник з позивним "Грім" переймається тим, що росіяни "укріплюються все більше і більше з кожним днем". Особливе занепокоєння викликають заміновані лінії фронту.

Один із захисників розповів, що під час проведення розвідувальної операції ЗСУ виявили дрібну вибухівку навіть в траншеях росіян, де вони жили.

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