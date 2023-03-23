Об этом 24 Каналу рассказал майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны, военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, россияне тянут на фронт старые танки не потому, что им вообще не хватает техники.

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К сожалению, у оккупантов пока достаточно тяжелой техники для ведения боевых действий.

Зачем россиянам старые танки

В то же время, есть определенные проблемы с тем, что Россия не может закрыть потребности недавно мобилизованных.

"То количество людей, которое мобилизовали в России, нужно обеспечить какой-то техникой. Иначе это будет очень легкая пехота. Вот россияне и вытаскивают все, что у них есть", – объяснил военный аналитик.

Алексей Гетьман прокомментировал положение российской армии: смотрите видео

Танки, которые ездили в Прагу в середине XX века

Как отметил Гетьман, на самом деле машины, которые россияне снимают с хранения, в достаточно плохом состоянии. По словам майора запаса ВСУ, такие танки называют "лысыми". Ведь у них нет навесной брони, средств ночного видения, дальномеров и стабилизации выстрела.

"Это танки середины прошлого века. Как раз эти танки ездили в Прагу, когда там была "Пражская весна". Тогда россияне там наводили "порядок", как они считают", – отметил военный аналитик.

Что такое Пражская весна Это процесс либерализации коммунистического режима в Чехословакии, который набирал обороты в 1968 году. В стране продолжались масштабные протесты, люди требовали реформ и демократических перемен. Это не понравилось советскому руководству в Москве. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года примерно 200 тысяч войск и 5 тысяч танков стран Варшавского договора ворвались на территорию Чехословакии для подавления "Пражской весны". Войска СССР оставались в стране вплоть до 1991 года.

Почему не стоит недооценивать старые танки врага

Как отметил Гетьман, старые модели российских танков можно уничтожить с помощью ручного противотанкового гранатомета, находящегося на вооружении ВСУ. Однако не нужно недооценивать даже такую технику врага.

Это не мелочь. Может быть очень много старого, не очень надежного, но все-таки вооружения. Это будет дополнение к тому, что у россиян уже есть,

– отметил майор запаса ВСУ.

Военный аналитик убежден, что отправление на фронт такого "хлама" может изрядно демотивировать адекватных российских военных. Увидев такую технику, оккупанты поймут, насколько у них все плохо. К тому же рано или поздно и эти танки у России закончатся.

Положение российской армии: коротко