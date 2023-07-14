Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зауважив, що зважаючи на останні детонування на Херсонщині, в окупантів немає безпечного місця в області.

Дивіться також "Там 70% проти нас!": росіяни визнали, що Херсонщина та Запоріжжя не хочуть у Росію

"Вони вже не відчувають себе безпечно в жодному місці на окупованій Херсонщині. Те, що вони продовжують вперто щось розвантажувати й вперто підсилювати, то, знаєте, для російської армії та Путіна – це розхідний матеріал. "Баби ще народять", – зауважив Хлань.

Росіяни ніколи не переймалися людьми. Загарбники прибувають у Генічеськ, а звідти їх розподіляють. Там окупанти й чекають з острахом – їх закинуть на Запорізький напрямок чи на узбережжя.

Всі намагаються просто утриматися або десь в Генічеському районі, або в Скадовському. Адже вони їх ще вважають для себе більш безпечним, але горіти їм всім у пеклі,

– наголосив депутат Херсонської обласної ради.

Приховати нічого не вдасться

Коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, на певний час вони перекинули свою техніку на Запорізький напрямок. Тепер вони підсилюють технікою, яка прямує із Криму, свої позиції на Херсонщині. Туди росіяни привозять і боєприпаси.

Чи є безпечне місце для росіян на Херсонщині: дивіться відео

Нині окупанти інтенсивно постачають боєприпаси в Каховку та її передмістя. Росіяни розташовують склади неподалік міста – ближче до Мелітопольської траси. Ворог вивантажує свої снаряди на склади агропідприємств. Окупанти думають, що так вони зможуть їх убезпечити. Однак, їм не вдасться нічого приховати.

"Багато наших людей ще залишаються на окупованій частині Херсонщини. Не дадуть їм щось приховати. Усе буде палати, детонувати. А їм не місце на нашій землі", – зауважив Сергій Хлань.

Що відбувається на Херсонщині