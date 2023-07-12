Про це на своєму ютуб-каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Загарбники подумали, що ЗСУ можуть бути на лівому березі і почали гатити, а вийшло по своїх.

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"Крики, вереск, лайка – поки не використали всі боєприпаси, російська артилерія не зупинилась. Опорник знищили повністю, перебили достатню кількість своєї піхоти", – зазначив Жданов.

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Російська артилерія б'є по цих районах безупинно. Тому ворог часто влучає по своїх.

Чому росіяни вдарили по своїх

Загарбники мають проблеми зі зв'язком. Оскільки немає прямої комунікації між певними групами, доводиться використовувати спеціальну людину, яка передає повідомлення між ними. Часто це призводить до затримки інформації та таких інцидентів, як-от friendly fire на Херсонщині.

"Це свідчить про те, росіяни відтягнули артилерію доволі глибоко. Навіть радіостанції не дістають – доводиться садити ретранслятора", – наголосив Жданов.

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