Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. На окупованому Приазов’ї немає жодного безпечного місця для окупантів.

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Де була "бавовна"

Останні дні є надпекельними для ворога. Раніше росіяни вважали міста на зразок Мелітополь, Бердянськ і Генічеськ своїм глибоким тилом, але тепер там щодня чути вибухи.

Наприклад, вчора вночі спалахнув склад із боєприпасами у Новоолексіївці, що розташована біля Генічеська. Боєкомплект вибухав до 5 ранку, і тепер переїзд через Чонгар повністю закритий.

Те саме сталося і в Бердянську, де о 3 ночі все місто прокинулось від вибухів. Внаслідок цього було ліквідовано одне з угруповань ворога. За попередньою інформацією, один із російських генералів міг загинути.

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Ворог вдає, що втрат немає

Ворог зазнає щоденних втрат на окупованих територіях Запорізької та Херсонської області. Однак окупанти вдають, що їхнє ППО працює ідеально.

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"Разом із тим, росіяни розміщують свою протиповітряну оборону серед житлових кварталів, ставлячи під загрозу майно та життя наших громадян. Після відпрацювання в забудові, мешканці навколишніх будівель можуть залишатися без вікон або покрівлі", – розповів Федоров.

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