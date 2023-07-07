Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" розповів, яка ситуація в його зоні відповідальності. Станом на 6 липня речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявляв, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на Таврійському напрямку.

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Що відбувається на Таврійському напрямку

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 247 вогневих завдань,

– заявив Олександр Тарнавський.

Українські військові тільки за останню добу ліквідували вбитими та пораненими майже дві роти росіян.

Наші відважні бійці знищили 28 одиниць військової техніки противника:

6 танків;

5 бойових броньованих машин;

4 гармати Д-30;

самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона";

3 безпілотники "Орлан-10";

самохідну артилерійську установку "Акація";

комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";

станцію радіоелектронної боротьби;

автомобільну техніку.

Також було знищено склад боєприпасів ворога. Просуваємось,

– підсумував бригадний генерал.

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