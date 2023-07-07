Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" розповів, яка ситуація в його зоні відповідальності. Станом на 6 липня речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявляв, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на Таврійському напрямку.
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Що відбувається на Таврійському напрямку
Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 247 вогневих завдань,
– заявив Олександр Тарнавський.
Українські військові тільки за останню добу ліквідували вбитими та пораненими майже дві роти росіян.
Наші відважні бійці знищили 28 одиниць військової техніки противника:
- 6 танків;
- 5 бойових броньованих машин;
- 4 гармати Д-30;
- самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона";
- 3 безпілотники "Орлан-10";
- самохідну артилерійську установку "Акація";
- комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";
- станцію радіоелектронної боротьби;
- автомобільну техніку.
Також було знищено склад боєприпасів ворога. Просуваємось,
– підсумував бригадний генерал.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Глава української розвідки Кирило Буданов провів паралель між атакою російських окупантів на Бахмут та наступальними операціями Сил оборони. За словами генерал-майора, росіяни атакували Бахмут понад 10 місяців, наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, та у нас трохи менш як 10 місяців часу.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рано чи пізно Росія зазнає поразки від українських Збройних Сил. Посадовець порівняв ворожу країну з давнім містом-державою Карфагеном та запевнив: "І щоб не забувати: Росія – Карфаген сучасності й буде зруйнована".
- Буквально вранці 7 липня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що ЗСУ в районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Проте додав, що там тривають важкі бої.