Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" розповів, яка ситуація в його зоні відповідальності. Станом на 6 липня речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявляв, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на Таврійському напрямку.

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Що відбувається на Таврійському напрямку

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 247 вогневих завдань,
– заявив Олександр Тарнавський.

Українські військові тільки за останню добу ліквідували вбитими та пораненими майже дві роти росіян.

Наші відважні бійці знищили 28 одиниць військової техніки противника:

  • 6 танків;
  • 5 бойових броньованих машин;
  • 4 гармати Д-30;
  • самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона";
  • 3 безпілотники "Орлан-10";
  • самохідну артилерійську установку "Акація";
  • комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";
  • станцію радіоелектронної боротьби;
  • автомобільну техніку.

Також було знищено склад боєприпасів ворога. Просуваємось,
– підсумував бригадний генерал.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

  • Глава української розвідки Кирило Буданов провів паралель між атакою російських окупантів на Бахмут та наступальними операціями Сил оборони. За словами генерал-майора, росіяни атакували Бахмут понад 10 місяців, наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, та у нас трохи менш як 10 місяців часу.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рано чи пізно Росія зазнає поразки від українських Збройних Сил. Посадовець порівняв ворожу країну з давнім містом-державою Карфагеном та запевнив: "І щоб не забувати: Росія – Карфаген сучасності й буде зруйнована".
  • Буквально вранці 7 липня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що ЗСУ в районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Проте додав, що там тривають важкі бої.