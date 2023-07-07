А від початку 2023 року в українців ще й з'явилася можливість перетворити власну лють на зброю. Саме таким є ключове гасло підрозділу "Лють" – об'єднаної штурмової бригади Нацполіції, що входить до Гвардії наступу. Про неї детальніше – у матеріалі 24 Каналу.

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Що таке бригада "Лють"

Об'єднана штурмова бригада "Лють" – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Бригада створена на базі полків спеціального призначення "Сафарі" та "Цунамі", а також батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" імені Героя України Сергія Губанова.

"Лють" – це такий симбіоз людей, які вже воювали. Це люди, які хочуть нищити ворогів, звільняти наші землі,

– розповів у коментарі 24 Каналу пресофіцер бригади Артем Джепко.

Справді, у питанні про багатий бойовий досвід бійців годі й сперечатися. За їхніми плечима численні бої:

на Київщині,

на Херсонщині,

за Лисичанськ,

Сєвєродонецьк,

Ямпіль,

Бахмут.

"Ці люди дуже вмотивовані, вони готові нищити, вони готові виганяти цю нечисть, цю орду з нашої території. Тому тут такий симбіоз досвіду й просто міцного бажання повертати своє", – пояснює Артем Джепко.

Сьогодні бригада "Лють" це:

два штурмові полки,

батальйон особливого призначення,

артилерійський полк,

рота спеціальних операцій.

Гімн ОШБ "Лють": дивіться відео

Хто увійшов до бригади "Лють"

Як і Гвардію наступу загалом, бригаду "Лють" формували з добровольців. Це ті люди, які хотіли проходити військову службу саме в структурі Міністерства внутрішніх справ. У більшості з них вже був бойовий досвід.

Якщо візьмемо так у відсотковому відношенні, приблизно 65% – це ті люди, які вже мали бойовий досвід. Це й поліцейські, які брали участь у бойових діях з 2014 – 2015 років,

– пояснює пресофіцер бригади.

Тож багато людей перейшли в "Лють" з патрульної поліції чи інших бойових підрозділів – зокрема, зі Збройних Сил України. Натомість інші 35% – це люди, які поки не мали бойового досвіду, але зі своєю мотивацією виявили бажання захищати Україну.

Як пояснює нам Артем Джепко, саме мотивація була одним з ключових критеріїв для кандидатів, щоб потрапити в "Лють". Так, наприклад, у бригаді опинилася колишня чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств Світлана Гоцик.

"Сьогодні вона в нашій бригаді, хоча раніше й не мала бойового досвіду. Але вона зрозуміла, що треба. Дівчина настільки вмотивована – повірте, вона буде ворогам так кадики виривати, що ой-ой-ой. От повірте", – запевняє пресофіцер "Люті".

Та до підрозділу долучилися не лише професійні спортсмени. Так, до "Люті" приєдналися навіть професійні моделі, які ще рік тому дефілювали на світових подіумах Парижа чи Мілана.

Усі вони захотіли, вони вмотивовані, вони прекрасно розуміють, для чого вони сюди йдуть. Вони якраз розуміють, що вони хочуть бути причетними до нашої перемоги. Звісно, вона буде важкою, але в нас іншого виходу немає,

– наголошує Артем Джепко.

Обличчя бригади "Лють": дивіться фото

Чим озброєна бригада "Лють"

Звісно ж, для виконання завдань щодо звільнення території України потрібна потужна сучасна зброя. Нині на озброєнні в бригади "Лють" є:

бронетехніка (БМП, БТП, ББМ "Козак"),

артилерійське озброєння (міномети та гаубиці),

зенітне озброєння,

протитанкове озброєння,

снайперське озброєння.

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Ми обережно запитали у заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко про кількість озброєння в Гвардії наступу. Про те, чи достатньо його для того, щоб виконувати завдання, визначені для бригад Гвардії.

Зброї ніколи не буває забагато. Від кількості озброєння буде залежати, як я сказала, важливі такі питання, як терміни проведення цих наступальних операцій, частково успіхи та наші втрати. І втрати ворога відповідно теж,

– відповіла Катерина Павліченко.

Озброєння бригади "Лють": дивіться фото

Відбір і підготовка бійців "Люті"

Як і до інших бригад Гвардії наступу, у "Лють" відбирали передовсім добровольців. При відборі бійців основний акцент робили на фізичну підготовку та мотивацію бійців.

Не всі охочі змогли потрапити. Дехто не зміг пройти військово-лікарську комісію. Когось зацікавили білборди, але коли в ЦНАПі їм розповіли, що таке штурмова бригада, люди передумали,

– розповідає Артем Джепко.

Втім, загалом відсоток таких людей дуже низький. Загалом же при відборі кандидатів рекрутери були доволі прискіпливими. Так, при проходженні військово-лікарської комісії медики знаходили кожну ледь не "найдрібнішу" проблему.

"На ВЛК настільки все прискіпливо… Стоматолог помітив якусь дірку – тебе відвели в пункт і почали досліджувати, що це за дірка", – пригадує пресофіцер бригади "Лють".

Наскільки прискіпливим був відбір бійців, настільки ретельно відбувалась і їхня подальша підготовка. Навіть сьогодні, коли з'являється вільний час, бійці використовують з користю – продовжують свою підготовку.

Хлопці й дівчата продовжують підготовку навіть у 30-градусну спеку. Це ж пекло, а вони далі тренуються. Вони постійно тренуються, тренуються, тренуються. Ми ж не знаємо, яка буде ситуація на фронті, коли там знадобиться наша допомога. Можливо, там буде +40 градусів, а, можливо, -20,

– каже Артем Джепко.

Підготовка бійців бригади "Лють": дивіться фото

Для чого в поліції створили штурмову бригаду

"Лють" – єдина бригада з Гвардії наступу, створена на базі Національної поліції. Тож від початку цілком логічним було питання, які завдання виконуватимуть її бійці – штурмуватимуть окуповані території чи зачищатимуть щойно звільнені.

Загалом "Лють" хоча й має деякі поліцейські функції, братиме участь у штурмових діях разом з іншими підрозділами Гвардії наступу та Збройних Сил України.

Вони виконують зокрема завдання по напрямку Національної поліції, які визначені для поліцейських. Тому тут є певні свої особливості. І, наприклад, поліцейські проводить стабілізаційні заходи на звільнених територіях. Та загалом бригада "Лють" бере участь у бойових діях разом з іншими підрозділами Сил оборони,

– пояснила нам заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Пресофіцер "Люті" розповідає, що бійців бригади готували до виконання абсолютно різних завдань. Зокрема, і до ведення штурмових дій.

"Якщо буде наказ штурмувати, ми будемо це робити. Треба буде робити зачистку, ми будемо це робити. Якщо треба буде стежити за правопорядком на вже звільненій частині України, ми будемо це робити", – розповідає Артем Джепко.

Нині бійці "Люті" вже готові нищити ворогів і звільняти поки що окуповані території України. Представник бригади запевняє: щойно надійде наказ, то зупинити бійців не зможуть аж до самої Москви.

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