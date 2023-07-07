А с начала 2023 года у украинцев еще и появилась возможность превратить собственную ярость в оружие. Именно такой ключевой лозунг подразделения "Лють" – объединенной штурмовой бригады Нацполиции, входящей в Гвардию наступления. О ней подробнее – в материале 24 Канала.

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Что такое бригада "Лють"

Объединенная штурмовая бригада "Лють" – это военизированное подразделение полиции нового образца. Бригада создана на базе полков специального назначения "Сафари" и "Цунами", а также батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" имени Героя Украины Сергея Губанова.

"Лють" – это такой симбиоз людей, которые уже воевали. Это люди, которые хотят уничтожать врагов, освобождать наши земли,

– рассказал в комментарии 24 Каналу пресс-офицер бригады Артем Джепко.

Действительно, в вопросе о богатом боевом опыте бойцов не приходится спорить. За их плечами многочисленные бои:

в Киевской области,

на Херсонщине,

за Лисичанск,

Северодонецк,

Ямполь,

Бахмут.

"Эти люди очень мотивированы, они готовы уничтожать, они готовы изгонять эту нечисть, эту орду с нашей территории. Поэтому здесь такой симбиоз опыта и просто крепкого желания возвращать свое", – объясняет Артем Джепко.

Сегодня бригада "Лють" это:

два штурмовых полка,

батальон особого назначения,

артиллерийский полк,

рота специальных операций.

Гимн ОШБ "Лють": смотрите видео

Кто вошел в бригаду "Лють"

Как и Гвардию наступления в целом, бригаду "Лють" формировали из добровольцев. Это люди, которые хотели проходить военную службу именно в структуре Министерства внутренних дел. У большинства из них уже был боевой опыт.

Если возьмем так в процентном отношении, примерно 65% – это те люди, которые уже имели боевой опыт. Это и полицейские, принимавшие участие в боевых действиях с 2014 – 2015 годов,

– объясняет пресс-офицер бригады.

Поэтому многие перешли в "Лють" из патрульной полиции или других боевых подразделений – в частности, из Вооруженных Сил Украины. Другие 35% – это люди, которые пока не имели боевого опыта, но со своей мотивацией изъявили желание защищать Украину.

Как объясняет нам Артем Джепко, именно мотивация была одним из ключевых критериев для кандидатов, чтобы попасть в "Лють". Так, например, в бригаде оказалась бывшая чемпионка мира по смешанным единоборствам Светлана Гоцик.

"Сегодня она в нашей бригаде, хотя раньше и не имела боевого опыта. Но она поняла, что надо. Девушка настолько мотивирована – поверьте, она будет врагам так кадыки вырывать, что ой-ой-ой. Вот поверьте", – уверяет пресс-офицер бригады "Лють".

Но к подразделению присоединились не только профессиональные спортсмены. Так, к бригаде "Лють" присоединились даже профессиональные модели, которые еще год назад дефилировали на мировых подиумах Парижа или Милана.

Все они захотели, они мотивированы, прекрасно понимают, для чего они сюда идут. Они понимают, что они хотят быть причастными к нашей победе. Конечно, она будет тяжелой, но у нас другого выхода нет,

– подчеркивает Артем Джепко.

Лица бригады "Лють": смотрите фото

Чем вооружена бригада "Лють"

Конечно, для выполнения задач по освобождению территории Украины необходимо мощное современное оружие. В настоящее время на вооружении у бригады "Лють" есть:

бронетехника (БМП, БТП, ББМ "Казак"),

артиллерийское вооружение (минометы и гаубицы),

зенитное вооружение,

противотанковое вооружение,

снайперское вооружение.

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Мы осторожно спросили у замминистра внутренних дел Екатерины Павличенко о количестве вооружения в Гвардии наступления. О том, достаточно ли его для выполнения задач, определенных для бригад Гвардии.

Оружия никогда не бывает слишком много. От количества вооружения будут зависеть, как я сказала, важные такие вопросы, как сроки проведения этих наступательных операций, отчасти успехи и наши потери. И потери врага соответственно тоже,

– ответила Екатерина Павличенко.

Вооружение бригады "Лють": смотрите фото

Отбор и подготовка бойцов бригады "Лють"

Как и в другие бригады Гвардии наступления, в "Лють" отбирали прежде добровольцев. При отборе бойцов основной упор делали на физическую подготовку и мотивацию бойцов.

Не все желающие смогли попасть. Кто-то не смог пройти военно-врачебную комиссию. Кого-то заинтересовали билборды, но когда в ЦПАУ им рассказали, что такое штурмовая бригада, люди передумали,

– рассказывает Артем Джепко.

Впрочем, в целом процент таких людей очень низок. В целом же при отборе кандидатов рекрутеры были достаточно придирчивыми. Так, при прохождении военно-врачебной комиссии медики находили каждую чуть ли не "самую мелкую" проблему.

"На ВВК настолько все придирчиво… Стоматолог заметил какую-то дыру – тебя отвели в пункт и начали исследовать, что это за дыра", – вспоминает пресс-офицер бригады "Лють".

Насколько тщательным был отбор бойцов, настолько тщательно проходила и их дальнейшая подготовка. Даже сегодня, когда появляется свободное время, бойцы используют его с пользой – продолжают свою подготовку.

Ребята продолжают подготовку даже в 30-градусную жару. Это же ад, а они дальше тренируются. Они постоянно тренируются, тренируются, тренируются. Мы ведь не знаем, какая будет ситуация на фронте, когда там понадобится наша помощь. Возможно, там будет +40 градусов, а возможно -20,

– говорит Артем Джепко.

Подготовка бойцов бригады "Лють": смотрите фото

Для чего в полиции создали штурмовую бригаду

"Лють" – единственная бригада из Гвардии наступления, созданная на базе Национальной полиции. Поэтому с самого начала вполне логичным был вопрос, какие задачи будут выполнять ее бойцы – будут штурмовать оккупированные территории или зачищать только что освобожденные.

В общем, "Лють" хотя и имеет некоторые полицейские функции, будет принимать участие в штурмовых действиях вместе с другими подразделениями Гвардии наступления и Вооруженных Сил Украины.

Они выполняют, в частности, задачи по направлению Национальной полиции, которые определены для полицейских. Поэтому здесь есть свои особенности. И, например, полицейские проводят стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях. Но в целом бригада "Лють" участвует в боевых действиях вместе с другими подразделениями Сил обороны,

– объяснила нам заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Пресс-офицер бригады "Лють" рассказывает, что бойцов готовили к выполнению совершенно разных задач. В частности, и к ведению штурмовых действий.

"Если будет приказ штурмовать, мы будем это делать. Надо будет делать зачистку, мы будем это делать. Если нужно будет следить за правопорядком на уже освобожденной части Украины, мы будем это делать", – рассказывает Артем Джепко.

В настоящее время бойцы "Люти" уже готовы уничтожать врагов и освобождать пока оккупированные территории Украины. Представитель бригады уверяет: как только поступит приказ, остановить бойцов не смогут вплоть до самой Москвы.

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