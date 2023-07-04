Это совершенно новое формирование было анонсировано в начале 2023 года, а сейчас его бойцы уже активно участвуют в освобождении украинских территорий. О том, как создавалась Гвардия наступления и чем она занимается сегодня, читайте в материале 24 Канала.

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Идея создания Гвардии наступления

Первоочередно идея создания Гвардии наступления принадлежала Денису Монастырскому – министру внутренних дел, который трагически погиб 18 января в результате авиакатастрофы в Броварах.

Набор добровольцев в Гвардию начался через 2 недели после этой ужасной трагедии. Тогда начало этого процесса казалось некой последней данью памяти Денису Монастырскому от его коллег. Но вопрос о том, как идею министра будут воплощать без участия его самого, был чрезвычайно актуален.

Екатерина Павличенко Заместитель министра внутренних дел Идея действительно возникла во времена министра Монастырского. Однако следует отметить, что она как раз формировалась и шла как такая идея снизу. В частности, от тех, кто хотел присоединиться к подразделениям системы Министерства внутренних дел.

Речь о людях, которые ранее работали в подразделениях системы Министерства внутренних дел и хотели вернуться к отпору вооруженной агрессии.

Действительно, это было еще в период министра Монастырского. Однако, как мы видим, смена руководства не изменила курс тот, который был определен предыдущим министром, а наоборот, мне кажется, что в некотором смысле даже его усилила,

– отметила заместитель министра внутренних дел в комментарии 24 Каналу.

Первоначально планировали создать 8 бригад Гвардии наступления. Но потом в этот список добавилась еще и бригада "Хартия". Так что в настоящее время таких бригад в общей сложности 9:

"Лють" – объединенная штурмовая бригада Нацполиции. Единственная из Гвардии наступления бригада, созданная в структуре полиции.

– объединенная штурмовая бригада Нацполиции. Единственная из Гвардии наступления бригада, созданная в структуре полиции. "Сталевый кордон – 15 мобильный пограничный отряд, который в рамках проекта "Гвардия наступления" стал единственной в проекте бригадой из состава ГПСУ.

– 15 мобильный пограничный отряд, который в рамках проекта "Гвардия наступления" стал единственной в проекте бригадой из состава ГПСУ. "Азов" – бригада Нацгвардии, созданная на базе одноименного отдельного отряда специального назначения. Подразделение известно прежде всего боями в Мариуполе в 2014 и 2022 годах.

– бригада Нацгвардии, созданная на базе одноименного отдельного отряда специального назначения. Подразделение известно прежде всего боями в Мариуполе в 2014 и 2022 годах. "Буревий" – создана на базе 1 Президентской бригады оперативного назначения. До полномасштабного вторжения участвовала в боях за Иловайск и Красный Лиман, а после – в Киевской области и Северодонецке.

– создана на базе 1 Президентской бригады оперативного назначения. До полномасштабного вторжения участвовала в боях за Иловайск и Красный Лиман, а после – в Киевской области и Северодонецке. "Кара-Даг" – создана на базе 15 бригады оперативного назначения. Названа в честь одноименного горного массива в Крыму. С 2022 года бойцы бригады участвовали в боях в Запорожье.

– создана на базе 15 бригады оперативного назначения. Названа в честь одноименного горного массива в Крыму. С 2022 года бойцы бригады участвовали в боях в Запорожье. "Спартан" – соединение создано на базе 3 бригады оперативного назначения. Бойцы бригады защищали Харьков, освобождали Харьковскую область и участвовали в боях за Бахмут.

– соединение создано на базе 3 бригады оперативного назначения. Бойцы бригады защищали Харьков, освобождали Харьковскую область и участвовали в боях за Бахмут. "Рубеж" – создана на базе 4 бригады оперативного реагирования. Бригада принимала участие в боях на Светлодарской дуге, обороне Гостомельского аэропорта и многочисленных боях на Донбассе в 2022 – 2023 годах.

– создана на базе 4 бригады оперативного реагирования. Бригада принимала участие в боях на Светлодарской дуге, обороне Гостомельского аэропорта и многочисленных боях на Донбассе в 2022 – 2023 годах. "Червона Калина" – 14 бригада оперативного назначения Нацгвардии. Ранее еще под именем "Ягуар" подразделение освобождало Харьковскую ОГА от сепаратистов в 2014 году. Бойцы подразделения участвовали в боях за Славянск, Дебальцево и Северодонецк.

– 14 бригада оперативного назначения Нацгвардии. Ранее еще под именем "Ягуар" подразделение освобождало Харьковскую ОГА от сепаратистов в 2014 году. Бойцы подразделения участвовали в боях за Славянск, Дебальцево и Северодонецк. "Хартия" – бригада еще в начале 2023 года была одноименным добровольческим формированием. Пока это последняя бригада, созданная в рамках Гвардии наступления.

Руководство Министерства внутренних дел планирует продолжать работу в этом направлении, расширяя количество бригад Гвардии наступления. Впрочем, конкретные сроки и числа пока не раскрывают.

В МВД не считают проблемой, что Гвардия наступления формировалась именно на базе гражданского министерства, а не Вооруженных Сил Украины. Мол, силовые и правоохранительные органы сегодня действуют единым кулаком в защите украинского суверенитета.

Служащие Министерства обороны, Министерства внутренних дел, других ведомств уже на самом деле девять лет бок о бок отстаивают суверенитет и восстанавливают территориальную целостность нашего государства. К примеру, Мариуполь защищали и Вооруженные Силы, и пограничники, и полиция, и Национальная гвардия. И так же совместно они действуют на всех участках фронта дружественно и эффективно,

– объясняет Екатерина Павличенко.

Всего в Гвардию наступления входят 9 бригад / Инфографика 24 Канала

Проект слишком медийный, но это хорошо

При формировании Гвардии наступления возникало много вопросов, почему весь процесс стал настолько публичным, если "планы любят тишину". Поэтому даже появлялись слухи о якобы политических аспектах проекта.

Впрочем, на самом деле вся медийность очень помогла Министерству внутренних дел в проведении удачной рекрутинговой кампании. Замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко опровергла любые заявления о возможных политических целях Гвардии наступления. Но призвала не недооценивать информационную составляющую.

Екатерина Павличенко Заместитель министра внутренних дел Если говорить именно о медийной составляющей, то здесь медийность, как мне кажется, сработала положительно в контексте рекрутинговой компании. Мы действительно проводили такую медийную рекрутинговую компанию для того, чтобы привлечь большее количество таких мотивированных ребят, которые сегодня и присоединились к Гвардии наступления.

Гвардии наступления даже посвящают песни: смотрите видео

Подтверждает эффективность этой тактики на собственном примере пресс-офицер бригады "Лють" Артем Джепко. Еще недавно он был медийщиком – работал военным корреспондентом на ведущих украинских телеканалах.

"Если вы помните, там была просто безумная пиар-кампания. Я увидел этот лозунг и понял, что он для меня: "Преврати свою ярость в оружие". Этой ярости было ну очень много, поэтому я решил: а почему бы и нет?" – вспоминает Артем Джепко.

Медийность Гвардии наступления действительно позволила заинтересовать медийно известных людей. Так, бывший лидер киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук присоединился к бригаде "Буревий", а певец Виталий Козловский встал в ряды бригады "Рубеж".

Козловский и Ващук в Гвардии наступления: смотрите фото

Еще одной довольно известной персоной является Светлана Гоцик – некогда чемпионка мира по смешанным единоборствам, которая сейчас служит в уже упомянутой бригаде "Лють" Национальной полиции.

Она у нас в бригаде, хотя до этого и не было никакого военного опыта. Но она поняла, что нужно. Девушка настолько мотивирована – поверьте, она будет ру*не так кадыки вырывать, что ой-ой-ой. Вот поверьте,

– уверяет пресс-офицер бригады "Лють".

По его словам, медийная активность Гвардии наступления привлекла в ее бригады не только профессиональных спортсменов. Так, в "Лють" вступили даже профессиональные модели, которые еще год назад дефилировали на мировых подиумах Парижа или Милана.

"Да я думаю, что это еще не все. Мы ожидаем открытия также для всех других, кто еще, возможно, думает об этом. Но у нас набор открытый, формируем резервы. Так что с радостью ожидаем новичков в рядах Гвардии наступления", – говорит заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

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Отбор в Гвардию наступления

С самого начала Гвардия наступления была проектом, опирающимся на добровольцев. Это были как военные, уже имеющие богатый боевой опыт, так и люди, которые из гражданской жизни впервые пришли в центры комплектования.

Хотя следует отметить, что идея добровольческих бригад в начале создания Гвардии наступления воспринималась достаточно скептически. Мол, за почти год полномасштабного вторжения те, кто хотел добровольно присоединиться к Силам обороны, уже и так это сделали. Так что поверить, что МВД сможет найти десятки тысяч добровольцев, действительно было сложно.

Екатерина Павличенко Заместитель министра внутренних дел На самом деле, наши люди не нуждаются в дополнительной мотивации. Мы это увидели во время набора, потому что действительно очень много людей вызвались и подали заявки в бригады Гвардии наступления. Но был еще достаточно жесткий отбор – это этапы физической подготовки, врачебной комиссии, психологического тестирования, собеседований. И я понимаю, что действительно попали даже не все, кто хотел.

Пресс-офицер бригады "Лють" вспомнил, как это было в его подразделении – кто-то из желающих попасть в бригаду не смог сдать физическую подготовку, кто-то не прошел врачебную комиссию, а некоторые, придя в ЦПАУ, даже не понимали, что такое штурмовая бригада.

"На ВВК настолько все дотошно… Стоматолог заметил какую-то дыру – тебя отвели в пункт и начали исследовать, что это за дыра", – вспоминает Артем Джепко.

Он рассказывает, что хотя и сейчас работает пресс-офицером бригады "Лють", отбор в нее у него был на уровне со всеми будущими бойцами или другими служащими бригады.

Никаких поблажек, что я там работал военкором. Мне дали понять, что это очень круто, что я работал с бойцами в окопах, но ты должен понимать, что это совсем другая история. Если ты хочешь быть непосредственно причастным к победе, тебе нужно это все пройти,

– говорит пресс-офицер бригады "Лють".

В общей сложности количество желающих присоединиться к Гвардии наступления оправдало ожидания руководства Министерства внутренних дел. Так что если рассматривать проект как рекрутинговую кампанию, то его можно считать успешным.

"Поскольку был такой хороший ажиотаж, было много желающих, мы решили оставить открытой возможность подать такое заявление для тех, кто, возможно, сомневался. А те, кто подавал заявку, но не прошел отбор, будет иметь возможность попробовать еще раз", – рассказала замминистра Екатерина Павличенко.

Интересным фактом является то, что при отборе больше всего заявок подали в две бригады, входящие в Нацполицию и Госпогранслужбу. Среднее количество заявок в 7 бригад Нацгвардии было несколько ниже.

По словам замглавы МВД, эта разница не была какой-то огромной. Она видит, что процесс отбора в Гвардию наступления получился довольно человекоцентричным. То есть, каждый желающий мог выбрать ту или иную бригаду, цели или лозунги, которые ему ближе по душе.

Как бригада "Азов" набирала добровольцев для наступления: смотрите видео

Подготовка бойцов Гвардии наступления

Отбор в бригады Гвардии наступления объявили 2 февраля 2023 года, а уже через несколько недель началась подготовка бойцов и боевые слаживания. Сначала подготовка опытных бойцов и новичков проходила отдельно.

Конечно, есть отличия. Те, кто имеют большой боевой опыт, они могли не участвовать в первом подготовительном учебном этапе. А уже обязательно приобщались к общему боевому слаживанию подразделения, когда уже все подразделение выходило на учения,

– объясняет Екатерина Павличенко.

С начала рекрутинговой кампании и по сей день, когда некоторые из бригад Гвардии наступления уже активно вовлечены в боевые действия на фронте, прошло несколько месяцев подготовки. Это та "роскошь", на которую во время войны могут рассчитывать не все подразделения. Но, конечно, хотелось бы еще больше.

Екатерина Павличенко Заместитель министра внутренних дел Подготовка на самом деле должна проходить постоянно. Постоянные учения и подготовка – она помогает повысить уровень умений и навыков и знаний поведения, в том числе с вооружением. Достаточно ли было этого времени – трудно сказать, ведь подготовка продолжается до сих пор.

Тот факт, что подготовка продолжается, подтверждает и представитель бригады "Лють" Артем Джепко. По его словам, украинские военные – ребята из состава бригады – продолжают подготовку даже в 30-градусную жару.

Это же ад, но они до сих пор тренируются. Они постоянно тренируются, тренируются, тренируются. Потому что мы не знаем, какая ситуация будет на фронте, когда там понадобится наша помощь. Возможно, там будет +40 градусов, а возможно -20,

– объясняет пресс-офицер бригады "Лють".

Как происходит подготовка бойцов Гвардии наступления: смотрите видео

Задачи Гвардии наступления

После начала процесса формирования Гвардии наступления были разные мнения относительно того, какие задачи будут выполнять ее бойцы. Речь шла как о штурмовых действиях, так и о зачистке только что освобожденных территорий.

Присоединяйся к штурмовым бригадам МВД, которые будут освобождать города Донецк, Луганск и другие оккупированные территории вместе с Крымом. Гарантируем боевые столкновения на передовой,

– говорится на сайте Гвардии наступления.

Замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко подчеркнула, что ключевая функция бригад Гвардии наступления – отпор вооруженной агрессии России путем прежде всего наступательных операций.

Екатерина Павличенко Заместитель министра внутренних дел Первоочередное их задание – участие в штурмовых операциях и освобождение временно оккупированных территорий нашего государства. Их цель, которую они уже фактически выполняют, – усиление сил обороны Украины.

Впрочем, задачи могут несколько отличаться для разных бригад. Ведь 7 из них созданы на базе Национальной гвардии, а еще по одной – на базе Госпогранслужбы и Нацполиции. Так, например, у бойцов бригады "Лють" могут быть несколько отличные задачи от остальных.

Они выполняют, в частности, задачи по направлению Национальной полиции, которые определены для полицейских. Поэтому здесь есть свои особенности. И, например, полицейские проводят стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях. Но в целом бригада "Лють" участвует в боевых действиях вместе с другими подразделениями Сил обороны,

– объясняет Екатерина Павличенко.

Бойцы бригады готовились к выполнению совершенно разных задач. В частности, и к ведению штурмовых действий.

"Если будет приказ штурмовать, мы будем это делать. Надо будет делать зачистку, мы будем это делать. Если нужно будет следить за правопорядком на уже освобожденной части Украины, мы будем это делать", – рассказывает пресс-офицер "Люти" Артем Джепко.

По его словам, бойцы бригады уже готовы и ждут приказа. Мол, все они хотят уничтожать врагов и освобождать пока оккупированные украинские территории.

Вооружение Гвардии наступления

Пожалуй, самым интересным является то, чем вооружены бойцы бригад Гвардии наступления. Если штурмовые действия определены среди главных задач, очевидно, что для этого необходимо и соответствующее вооружение.

Екатерина Павличенко Заместитель министра внутренних дел Могу вам сказать, что бригады Гвардии наступления уже оснащены разными видами вооружения. В том числе и тяжелой техникой, и артиллерией, и бронетехникой.

В частности, среди этого оружия есть и современные западные образцы. В МВД благодарны за такую помощь партнерам, но ведут переговоры по дальнейшим поставкам. Ведь современное оружие позволит минимизировать потери среди украинских военных и ускорить освобождение наших территорий.

Также мы очень осторожно поинтересовались у Екатерины Павличенко о количестве этого оружия. Спросили, достаточно ли сейчас этого вооружения для того, чтобы Гвардия наступления смогла выполнить определенные для нее задачи.

Оружия никогда не бывает слишком много. От количества вооружения будет зависеть, как я сказала, важные такие вопросы, как сроки проведения этих наступательных операций, отчасти успехи и наши потери. И потери врага соответственно тоже,

– ответила заместитель министра внутренних дел.

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"Лють"

Объединенная штурмовая бригада "Лють" – это военизированное подразделение полиции нового образца. Бригада объединила полки специально назначения Сафари и Цунами, а также батальон патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1.

Бойцы, входящие в бригаду "Лють", ранее выполняли боевые задания на Киевщине, Запорожском, Харьковском, Херсонском и Донецком направлениях. Бригада "Лють" – это:

два штурмовых полка,

батальон особого назначения,

артиллерийский полк,

рота специальных операций.

В арсенале бойцов бригады "Лють" есть бронетехника, артиллерийское, зенитное, противотанковое и снайперское вооружение. Но самое важное – конечно же, люди. Бойцы бригады крайне мотивированы выполнять боевые задания.

Эти люди очень мотивированы, они готовы уничтожать, они готовы изгонять эту нечисть, эту орду с нашей территории. У них всех горят глаза. Кажется, что если мы пойдем, нас бы остановили возле Москвы,

– говорит пресс-офицер бригады Артем Джепко.

Тренировки бойцов бригады "Лють": смотрите видео

"Сталевый кордон"

Основу бригады "Сталевый кордон" заложили подразделения Государственной пограничной службы, выполнявшие задачи в районе боевых действий на Востоке нашего государства.

В рядах подразделения воины, которые первыми встретили врага на границе, защищали Азовсталь, находились на линии обороны на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также защищали государственную границу со страной-агрессором. Бригада "Сталевый кордон" – это:

противотанковые расчеты,

артиллерийские расчеты,

группы аэроразведки,

расчеты ПЗРК.

Тренировки бойцов бригады "Сталевый кордон" / Фото ГПСУ

"Азов"

Это без малейшего преувеличения уже легендарное подразделение. Правда, бригадой "Азов" уже стал, когда был определен как часть Гвардии наступления.

Для большинства украинцев подразделение известно как отдельный отряд специального назначения "Азов". Именно в таком статусе бойцы подразделения защищали Мариуполь и удерживали Азовсталь в первой половине 2022 года.

Но свой легендарный путь азовцы начали задолго до полномасштабного вторжения России. Еще в июне 2014 года "Азов" сыграл ведущую роль в освобождении Мариуполя от российских боевиков.

После выхода из "Азовстали" в мае 2022 сотни бойцов "Азова" до сих пор находятся в плену. В настоящее время исполняет обязанности командира бригады майор Богдан "Тавр" Кротевич.

"Азов" уже участвует в боях на Юге: смотрите видео

"Спартан"

Еще одно подразделение, сыгравшее чрезвычайно важную роль в защите Украины от полномасштабного вторжения армии России. Еще как 3 бригада оперативного назначения Нацгвардии подразделение дало отпор попыткам россиян прорваться в Харьков.

Впоследствии бойцы бригады участвовали в молниеносном контрнаступлении в Харьковской области. В частности, они непосредственно участвовали в освобождении:

Малой Рогани,

Циркунов,

Кутузовки.

Боевой путь бригады "Спартан": смотрите видео

"Рубеж"

Именно эти ребята без преувеличения удержали украинскую столицу. 24 февраля 2022 года ротная тактическая группа 4 бригады оперативного назначения, которая теперь стала "Рубежом", первой приняла бой с российскими оккупантами за аэропорт "Гостомель".

Это сыграло важнейшую роль в обороне Киева, ведь бойцы бригады не позволили врагу развернуть свои основные силы в непосредственной близости от украинской столицы. Впоследствии идея десантирования в Гостомеле стала невозможной, а позже российские войска и вовсе вынуждены были отступать из Киевской области.

Кроме того, бойцы бригады, теперь вошедшей в Гвардию наступления под названием "Рубеж", участвовали в боях за:

Бучу,

Мощун,

Гуту Межигорскую,

Рубежное,

Северодонецк.

Бригада "Рубеж" в боях: смотрите видео

"Червона Калина"

Бойцы 14 бригады оперативного назначения также отличились в боях за Киевскую область. В частности, гвардейцы разгромили колонну российской армии у поселка Бузова, когда та пыталась прорваться в украинскую столицу.

Также подразделения бригады, которая сегодня называется "Червона Калина", активно участвовали в боях за:

Северодонецк,

Лисичанск,

Белогоровку,

Спорное,

Верхнекаменное.

Как "Червона Калина" готовилась к наступлению: смотрите видео

"Кара-Даг"

Единственная бригада Гвардии наступления, имеющая четкую географическую ориентацию как в своем названии, так и в лозунге: "Поднимем флаг над Крымом". "Кара-Даг" создан на базе 15 бригады оперативного назначения Нацгвардии.

После 24 февраля 2022 бойцы бригады участвовали в обороне Запорожской области. Сначала были бои за Мелитополь, Токмак, Малую Токмачку. Впоследствии гвардейцы смогли остановить продвижение врага по направлениям Васильевка – Запорожье, Токмак – Орехов.

Сегодня активные боевые действия продолжаются именно на родном для бригады Запорожье. Впрочем, бойцы "Кара-Дага" на материковой части Украины не планируют останавливаться. "Кара за Крым, вот что значит Кара-Даг", – говорит еще один лозунг бригады.

Постер штурмовой бригады Кара-Даг / Фото Национальной гвардии

"Буревий"

Подразделение, также известное как 1 Президентская бригада оперативного назначения, позиционирует себя не иначе как "Бригада утилизации российских военных". "Буревий" – это буря, идущая на врагов.

Ранее подразделение также участвовало в обороне Киева и Киевщины. Также привлекалось к боевым действиям в Черниговской области, Северодонецке и Лисичанске.

"Хартия"

Пока последняя бригада, созданная в рамках проекта Гвардия наступления. Само подразделение "Хартия" появилось в начале российского полномасштабного вторжения как добровольческое.

Добровольцы "Хартии" защищали Харьковскую область от российского нашествия и одними из первых вышли на госграницу во время контрнаступления Сил обороны Украины в Харьковской области.

Ранее "Хартия" также являлась единственным добровольческим подразделением, участвовавшим в обороне Бахмута. Теперь же началась новая история – история 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия".

Гвардия наступления: что будет дальше

Первоочередной целью создания Гвардии наступления было участие в наступательных действиях, которые продолжаются уже сегодня. Некоторые подразделения уже активно к ним привлечены, другие – ожидают соответствующего приказа главнокомандующего.

Но это одна из первых страниц в истории Гвардии наступления. А дальше… Дальше будет еще больше. Сейчас набор в упомянутые подразделения продолжается до сих пор. Прежде всего – для формирования резерва. Хотя еще раньше руководство МВД заявляло о намерениях формировать все новые и новые бригады Гвардии наступления.

Екатерина Павличенко Заместитель министра внутренних дел Сейчас мы не будем об этом говорить. Когда будет известно о таком решении, тогда мы уже будем анонсировать это, что открываются новые бригады. Сейчас пока мы формируем резервы.

Мы верим, что бригады Гвардии наступления совсем скоро эффективно зарекомендуют себя на поле боя, как мы верим в Силы Обороны Украины. Уверены: впереди еще будут материалы о том, как "Кара-Даг" поднимал флаг над Крымом, а "Спартан" и "Хартия" навсегда обезопасят родную Харьковщину от посягательств кровожадных соседей.

Обратите внимание! Успешные наступательные действия невозможны без участия каждого из нас. Вы можете поддержать наши Силы Обороны Украины с помощью нашего Фонда24. Вместе с вами мы закрыли более 50 разнообразных сборов на нужды наших защитников.