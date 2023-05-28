Антон Гатилов – командир 4 роты оперативного назначения штурмовой бригады "Буревий". Он один из тех, кто отразил нашествие российских оккупантов на Киев. Сейчас его подразделение среди тех, кто удерживает Белогоровку. Это место самых ожесточенных боев на Луганщине.

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Как говорит Гатилов, украинские защитники стоят насмерть. Сейчас – в Белогоровке, до этого – в Бахмуте. И на всех рубежах обороны в целом.

Как украинские защитники выстояли под огненными валами противника, в чем особенность штурмов "вагнеровцев" и чем подразделения "Гвардии наступления" отличаются от других подразделений Национальной гвардии – читайте в рассказе 24 Канала ротного Антона Гатилова на псевдо "Гатилич".



Старший лейтенант Антон Гатилов / Фото Национальной гвардии Украины

"Окопы на Оболони и понимание, какую орду остановили": воспоминания об обороне Киевщины

В Национальную гвардию Украины Антон Гатилов пришел после службы в 72-й отдельной механизированной бригаде в конце 2015 года.

Тогда к гвардейцам часто относились скептически, вспоминает офицер.

"Собственно, я сам их недолюбливал. В 2014 году мы были в Волновахе, Гранитном, Широкино. Когда там пересекались с Национальной гвардией, казалось, что у них оснащение гораздо лучше, а воюют они гораздо меньше. Как они воюют, мы не видели, поэтому считали такую разницу в обеспечении несправедливой", – признается он.

Антон Гатилов на службе / Фото Национальной гвардии Украины

Впрочем, добавляет, что стоять на "передке" – не функциональные обязанности Нацгвардии. У нее несколько иные задачи. Но с 24 февраля, когда полномасштабное вторжение произошло, практика показала, что Нацгвардия – мультифункциональное формирование и может все.

С меньшей поддержкой, с нехваткой артиллерии, танков, тяжелого вооружения мы тоже стоим на передовых позициях. О количественном превосходстве над противником и говорить не приходится. Мы стоим бок о бок с ВСУ. Держимся на энергетиках и мотивации. Греет, что мы на своей земле, и мы знаем, за что стоим,

– говорит он.

До 24 февраля гвардеец не верил, что Россия решится на полномасштабное вторжение. Не верил, что россияне нападут на Киев.

Для него полномасштабное вторжение началось сразу с прилета – совсем рядом на плац прилетела ракета.

"Я был на дежурстве. В первый прилет даже не сразу понял, что происходит. Когда услышал звук второй ракеты, понял: все, началось. Поднялся к казарме, поднял личный состав и помчался. Растерянности никакой не было. Мы начали доставать оружие, готовиться к обороне", – вспоминает Гатилов.

Говорит, очень запомнился момент копания окопов на Оболони в Киеве. Потому что до того момента даже в страшном сне не мог придумать, что такое может произойти. Его подразделение занимало одно из направлений, они перекрывали площадь Шевченко, готовили позиции для обороны.

Потом был Мощун. Позже отбили Киевщину. Я поездил по освобожденным городам и селам Киевской области. Увидел, сколько позиций россияне накопали в кратчайшие сроки. Как качественно они были подготовлены для обороны. Сотни и сотни единиц сожженной российской техники. Только тогда пришло осознание масштаба их наступления, какая орда на нас шла и что мы остановили,

– рассказывает Гатилов.

На Киевщине его больше всего поразило осознание, что он теперь воюет рядом с домом.

"Разрушения не поразили – я видел их и раньше. Тела погибших гражданских я видел и раньше. Погибших военных – тоже. Удивить меня в этом плане было сложно. Но понимание, что война уже под домом во дворе, а не где-то далеко – это справляло сильное впечатление", – говорит он.

"Качество россиян снизилось в разы": какая сейчас тактика у врага на фронте

После того как Киевщину освободили, подразделение Гатилова направили на Донбасс. Было несколько населенных пунктов в Донецкой области, но основное задание они выполняли уже в Луганской области – Северодонецк, Лисичанск. Оттуда вернулись на поновление. Затем Гатилов уже как командир роты снова поехал на Донбасс, в том числе и в Бахмут.



Результат работы подразделения / Фото из личного архива Гатилова

Сейчас он и его люди – одно из подразделений, обороняющих Белогоровку.

"Трудно, но держимся. Без преувеличения скажу, что там люди стоят насмерть. Враг еще никуда не смог продвинуться. Впрочем, так же мы будем стоять и на любом другом рубеже обороны", – говорит Гатилов.

На поле боя он с собратьями успел застать и огневой вал, и их человеческие валы, когда просто забрасывают "мясом".

Интенсивность артиллерийского огня, если сравнивать с летом 2022 года, снизилась ощутимо. Раньше просто невозможно было поднять голову. Абсолютно. Они били, били, били, били. Не разбирая, бьют ли они по позиции или по жилому кварталу. Просто все стирали с лица земли,

– вспоминает он.

Сейчас видно, что боеприпасы россияне стали экономить. Огонь все еще очень интенсивный. Но это уже не такая сплошная огненная стена, с которой защитникам приходилось сталкиваться раньше. Сейчас россияне в основном работают по книжке.

"Если штурмуют позицию, сначала ровняют ее артиллерией, а потом уже туда выдвигается пехота. Так вот в связи с экономией боеприпасов они гораздо меньше снарядов тратят на одну позицию. Теперь там еще есть шанс нескольким бойцам удержаться. И пусть контужеными, но вести стрелковый бой, вступить в бой с наступающей пехотой. Раньше это не всегда удавалось", – объясняет ротный.



Старший лейтенант Антон Гатилов с побратимом / Фото из личного архива

Людей экономить россияне не начали. С забросом "мясом" ничего не изменилось, говорит офицер. До сих пор эта тактика активно используется.

В частности, волна за волной идут группы россиян по 10 – 15 человек. Гатилов объясняет, что все происходит по такой схеме: первая группа выходит – они все ложатся. Буквально сразу идет следующая группа, переступая убитых. Наши военные их снова кладут. И так – несколько раз подряд.

Пока качество личного состава у россиян снизилось в разы. Видно, что люди неумело действуют, идут как на прогулку, не используют природные укрытия, не ползут. Они просто идут,

– рассказывает Гатилов.

"Мне кажется, им говорят: "Так, ребята, держите автомат. Вот там сидят два немца (они нас немцами называют). Идите и убейте их". Эти 10 – 15 человек идут перевальцем против якобы двух немцев туда, где их встречает укрепленная позиция", – добавляет он.

В этом нет тактики, говорит старший лейтенант. На украинских защитников просто уходят массы. Когда с той стороны командиры видят, что позиция ослабла и БК потрачено на это мясо, на штурм идут более серьезные люди. Они уже лучше вооружены и более качественно подготовлены.



Старший лейтенант Антон Гатилов / Фото из личного архива

"К войне никто с юмором не относится"

Гатилов говорит, что в Бахмуте его люди сталкивались только с "вагнерами". В основном это были зеки.

"У нас там был такой участок обороны, где с двух сторон – поля, а посередине шла посадочка. Вот они по этой посадке в тупую постоянно лезли нас штурмовать. С 7 утра до 9 вечера. Ну, еще часовой перерыв на обед между волнами штурмов у них был. Ночью – тишина", – вспоминает он.

В Белогоровке, по его словам, изначально были российские военные, это было слышно из радиоперехватов. Затем у них произошла ротация.

"Зашла, кажется, 85-я бригада России. Она на 90% была укомплектована из ЛНРовцев. Уже было слышно, что и язык наш, и видно, что люди наши. Российский акцент только у командиров был", – говорит офицер.

Вспоминает эпизод, когда их позицию штурмовали кадыровцы из "Ахмата".

"Они неудачно штурмовали, мы их немного покрошили, они отошли. На следующий день я совершил контрдействие и штурманул их позицию. Там забрали четырех пленных. Парни такие себе. Видно, что их забрали где-то из-под магазина, дали в руки оружие и лопату, чтобы копали. Они рассказали, что кадыровцы, когда шли на штурм, сказали им сидеть в своих норах, не вылезать, что бы ни случилось. Они, мол, сами все сделают. В "Ахмате" таких "копателей" даже за людей не считают – те выкопали позиции и там сидят, наблюдают", – говорит Гатилов.

Украинским силам важно проявлять креативность в работе против врага. Даже против тех же ЛНРовцев и ДНРовцев. Наши стандартные уставные методы ведения боя известны противнику, ведь уставы по большей части похожи. Поэтому Гатилов добавляет, что любит импровизировать на поле боя.



Подпись на боеприпасе "Будет тебе враже, как Гатилич скажет" / Фото из личного архива

"Поводов для этого достаточно – нестандартных действий из-за острой нехватки боеприпасов было очень много. У меня было несколько расчетов СПГ, это – станковый противотанковый гранатомет. По танкам мы не стреляли, но у него есть вид осколочного боеприпаса, который используется против пехоты. Закончились у меня эти боеприпасы. Их негде было взять. Приходилось переделывать кумулятивные боеприпасы, чтобы можно было работать", – говорит офицер.

Добавляет, что такие боеприпасы еще красиво летят – как комета. Ночью в тепловизоре это особенно красиво смотрится.

Сложнее всего на этой войне – терять людей. К остальному можно привыкнуть. Но терять людей... Это то, что еще вызывает у меня эмоции. Хотя эмоций у меня мало осталось. Гибель ребят – это то, что точно не исправишь,

– говорит Гатилов.

И добавляет, что еще не встречал тех, кому бы нравилось воевать. Через его подразделение прошли многие люди с разными характерами.

"Есть храбрецы. Но ни у кого нет лишней бравады. Война – это приключение. Это – смерть, грязь, кровь и горе. Это тяжело и страшно. Мы каждый день много шутим, иначе нельзя. Но к самой войне никто с юмором не относится. ", – добавляет он.

"Война еще может вернуться в любой город Украины"

У бригады Гатилова большой боевой опыт. О том, что теперь она станет частью Гвардии наступления, офицер узнал в разгаре боев на Донбассе.

"Выезжал из 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины имени Петра Дорошенко, а вернулся уже в одно из подразделений гвардии наступления "ураган". Для меня это ничего не меняет, я изначально готовил свое подразделение как гвардию наступления. Но когда вернулся, реально часть вообще не узнал", – говорит он.

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По его словам, изменилось многое: новые казармы, техника, полигон круглосуточно работает, люди занимаются, тренируются. Приходят новые и новые люди, готовые вступить в Гвардию наступления. Приток новых сознательных кадров ощущается постоянно.

Недавно сменилось руководство бригадой с новым видением ведения войны и совсем другим подходом к военнослужащим, добавляет офицер.

"Эта человечность подкупает. Мы все – военнослужащие. Кто-то по должности старше, кто-то младше, по рангу – ниже, выше и так далее. Но мы все люди и все мы делаем одно дело", – говорит он.

Для победы очень важно, чтобы все работали на результат на своем месте. Неважно, ты сидишь в окопе с автоматом, подвозишь ли боеприпасы и эвакуируешь раненых, оформляешь документы или готовишь обед бойцам. Все должны работать на результат, чтобы мы шли к своей цели,

– говорит Гатилов.

Отмечает, что украинцам следует понимать, что война еще не закончилась. То, что Киев мирный, еще не значит, что мы победили.

"Война еще может прийти и в Киев, и в любой другой город Украины. Рано расслабляться и мыть руки. Расслабимся уже через годы после окончания войны, потому что на следующий день после победы у нас будет еще очень и очень много работы", – подытоживает офицер.