Хотя большую часть подразделений "Гвардии наступления" уже сформировано по состоянию на понедельник, 27 марта, однако, если будут желающие, Нацгвардия будет формировать из них резервы. Собственно, об этом подробно в эфире национального телемарафона рассказал спикер НГУ Руслан Музычук, – информирует 24 Канал.
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Сколько было желающих
Как отметил спикер, было более 16 тысяч желающих вступить в "Гвардию наступления". Однако набор еще не завершен, и он продлится несколько дней – до начала апреля.
За почти два месяца было получено более 16 тысяч заявок. Набор продлится ориентировочно до 1 апреля. Если и дальше будут приходить заявки, если будут желающие, то, возможно, будут формироваться резервы и другие подразделения,
– сказал Музычук.
Он добавил, что не все из 16 тысяч желающих попадут именно в "Гвардию наступления", ведь отбор достаточно жесткий. Однако бойцы, прошедшие ВВК (военно-врачебную комиссию) и вступившие в подразделения, уже начали обучение и боевое слаживание.
Списки бойцов – секретные
- Глава МВД Игорь Клименко недавно заявлял, что данные о бойцах из "Гвардии наступления" будут засекречены для широких масс в целях безопасности. По его словам, по состоянию на 7 марта в подразделения было подано около 23 тысяч заявок, из них значительная часть – женщинами.
- Очевидно, учитывая, что спикер НГУ Руслан Музычук озвучивал цифру в 16 тысяч желающих – можно сделать вывод, что не все прошли отбор.
- Кроме того, боец ВСУ и политтехнолог Петр Охотин говорил о том, что создание "Гвардии наступления" – очень уместная инициатива. По его словам, понятно, что во время широкомасштабной войны не могут воевать только профессионалы, ведь нужного количества людей нет.
- А подразделения этой гвардии посылают Силы обороны и помогут им более эффективно давать отпор российским захватчикам, приближая с каждым днем победу Украины.