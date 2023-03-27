Хотя большую часть подразделений "Гвардии наступления" уже сформировано по состоянию на понедельник, 27 марта, однако, если будут желающие, Нацгвардия будет формировать из них резервы. Собственно, об этом подробно в эфире национального телемарафона рассказал спикер НГУ Руслан Музычук, – информирует 24 Канал.

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Сколько было желающих

Как отметил спикер, было более 16 тысяч желающих вступить в "Гвардию наступления". Однако набор еще не завершен, и он продлится несколько дней – до начала апреля.

За почти два месяца было получено более 16 тысяч заявок. Набор продлится ориентировочно до 1 апреля. Если и дальше будут приходить заявки, если будут желающие, то, возможно, будут формироваться резервы и другие подразделения,

– сказал Музычук.

Он добавил, что не все из 16 тысяч желающих попадут именно в "Гвардию наступления", ведь отбор достаточно жесткий. Однако бойцы, прошедшие ВВК (военно-врачебную комиссию) и вступившие в подразделения, уже начали обучение и боевое слаживание.

Важно! Подать заявку в "Гвардию наступления" до 1 апреля 2023 года вы можете на официальном сайте подразделения по ссылке.

Списки бойцов – секретные