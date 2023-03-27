Хоч більшу частину підрозділів "Гвардії наступу" уже сформовано станом на понеділок, 27 березня, однак, якщо будуть охочі, Нацгвардія формуватиме з них резерви. Власне, про це детально в ефірі національного телемарафону розповів речник НГУ Руслан Музичук, – інформує 24 Канал.
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Скільки було охочих
Як зазначив спікер, було понад 16 тисяч охочих вступити до "Гвардії наступу". Однак набір ще не завершено, і він триватиме декілька днів – до початку квітня.
За майже два місяці отримано понад 16 тисяч заявок. Набір буде тривати орієнтовно до 1 квітня. Якщо й надалі будуть приходити заявки, якщо будуть бажаючі, то, можливо, будуть формуватися резерви й інші підрозділи,
– сказав Музичук.
Він додав, що не всі з 16 тисяч охочих потраплять саме у "Гвардію наступу", адже відбір доволі жорсткий. Проте бійці, які пройшли ВЛК (військово-лікарську комісію) та вступили до підрозділів, уже розпочали навчання і бойове злагодження.
Списки бійців – секретні
- Голова МВС Ігор Клименко не так давно заявляв, що дані про бійців з "Гвардії наступу" будуть засекречені для широкого загалу в цілях безпека. За його словами, станом на 7 березня до підрозділів було подано близько 23 тисяч заявок, з них значна частина – жінками.
- Очевидно, з огляду на те, що речник НГУ Руслан Музичук озвучував цифру в 16 тисяч охочих – то можна дійти висновку, що не всі пройшли відбір.
- Окрім того, боєць ЗСУ та політтехнолог Петро Охотін говорив про те, що створення "Гвардії наступу" – надзвичайно доречна ініціатива. За його словами, зрозуміло, що під час широкомасштабної війни не можуть воювати лише професіонали, адже потрібної кількості таких людей немає.
- А підрозділи цієї гвардії справді посилать Сили оборони та допоможуть їм більш ефективно давати відсіч російським загарбникам, наближаючи з кожним днем перемогу України.