Хоч більшу частину підрозділів "Гвардії наступу" уже сформовано станом на понеділок, 27 березня, однак, якщо будуть охочі, Нацгвардія формуватиме з них резерви. Власне, про це детально в ефірі національного телемарафону розповів речник НГУ Руслан Музичук, – інформує 24 Канал.

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Скільки було охочих

Як зазначив спікер, було понад 16 тисяч охочих вступити до "Гвардії наступу". Однак набір ще не завершено, і він триватиме декілька днів – до початку квітня.

За майже два місяці отримано понад 16 тисяч заявок. Набір буде тривати орієнтовно до 1 квітня. Якщо й надалі будуть приходити заявки, якщо будуть бажаючі, то, можливо, будуть формуватися резерви й інші підрозділи,

– сказав Музичук.

Він додав, що не всі з 16 тисяч охочих потраплять саме у "Гвардію наступу", адже відбір доволі жорсткий. Проте бійці, які пройшли ВЛК (військово-лікарську комісію) та вступили до підрозділів, уже розпочали навчання і бойове злагодження.

Важливо! Подати заявку у "Гвардію наступу" до 1 квітня 2023 року ви можете на офіційному сайті підрозділу за посиланням.

Списки бійців – секретні