Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, ці бригади будуть особливо важливими під час контрнаступальних операцій Збройних Сил України.
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Як будуть використовувати бригади з "Гвардії наступу"
Як наголосив Романенко, ці 8 штурмових бригад почнуть використовувати, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію. Після втрати наступального потенціалу ворога українські військові перейдуть в контрнаступ. І тоді настане час "Гвардії наступу".
Військовий експерт нагадав, що підрозділи ЗСУ намагатимуться пробивати фронт та максимально швидко просуватися вперед, не затримуючись на населених пунктах. Натомість різні міста та села, на його думку, зачищатимуть вже бригади з "Гвардії наступу".
Якщо ЗСУ затримуватимуться на кожному населеному пункті, то наступальний імпульс дуже швидко заклиниться. А це неприпустимо. Тому тоді, коли населений пункт буде оточений, туди входитимуть ці бригади з "Гвардії наступу", які проводитимуть зачистки. А в цей час підрозділи ЗСУ йтимуть далі звільняти території,
– припустив Романенко.
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В Україні формують "Гвардію наступу"
- Як пояснив тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, "Гвардія наступу" – це професійні штурмові бригади МВС, які винятково займатимуться звільненням окупованих територій. Формування підрозділів вже триває.
- Основу цих бригад складуть військовослужбовці та поліцейські, які мають великий бойовий досвід та вже проявили себе на передовій.
- Набір в підрозділи вже відкритий. Національна гвардія України запрошує у "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". Державна прикордонна служба України чекає нових бійців у бригаді "Сталевий кордон", а Національна поліція України – у штурмовій бригаді "Лють".
- Як приєднатися до "Гвардії наступу" – дивіться за посиланням.