Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, ці бригади будуть особливо важливими під час контрнаступальних операцій Збройних Сил України.

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Як будуть використовувати бригади з "Гвардії наступу"

Як наголосив Романенко, ці 8 штурмових бригад почнуть використовувати, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію. Після втрати наступального потенціалу ворога українські військові перейдуть в контрнаступ. І тоді настане час "Гвардії наступу".

Військовий експерт нагадав, що підрозділи ЗСУ намагатимуться пробивати фронт та максимально швидко просуватися вперед, не затримуючись на населених пунктах. Натомість різні міста та села, на його думку, зачищатимуть вже бригади з "Гвардії наступу".

Якщо ЗСУ затримуватимуться на кожному населеному пункті, то наступальний імпульс дуже швидко заклиниться. А це неприпустимо. Тому тоді, коли населений пункт буде оточений, туди входитимуть ці бригади з "Гвардії наступу", які проводитимуть зачистки. А в цей час підрозділи ЗСУ йтимуть далі звільняти території,

– припустив Романенко.

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