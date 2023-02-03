Про це в ефірі новинного телемарафону розповів тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє 24 Канал.

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Хто піде у штурмові бригади

Ігор Клименко розповів, що рішення про створення штурмових бригад ухвалили ті працівники системи МВС, "у яких достатньо люті, щоб знищувати ворога". Багато військовослужбовців допомогли й ініціювали набір людей до таких підрозділів.

Було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території й стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета,

– заявив Клименко.

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