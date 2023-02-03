Про це в ефірі новинного телемарафону розповів тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє 24 Канал.
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Хто піде у штурмові бригади
Ігор Клименко розповів, що рішення про створення штурмових бригад ухвалили ті працівники системи МВС, "у яких достатньо люті, щоб знищувати ворога". Багато військовослужбовців допомогли й ініціювали набір людей до таких підрозділів.
Було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території й стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета,
– заявив Клименко.
Російська армія готується наступати за стратегією "Вагнера"
- Наразі тисячі солдатів проходять підготовку у Росії та в Білорусі. Вони відмовились від старої стратегії та вчаться проводити операції лише у складі невеликого підрозділу.
- Російські переймають стратегію ПВК "Вагнера", адже вони досягли найбільше успіхів у порівнянні з основними російськими військами.
- Тепер росіяни хочуть наступати невеликими групами по 25 – 50 солдатів, яким призначається командир, який має вести її до певної мети, а не зімкнутими загонами по 250 – 1000 солдатів, як було раніше.
- Якщо група атакована чи навіть повністю знищена, це майже не впливає зусилля інших груп, які атакують на інших ділянках фронту. І якщо група зазнає невдачі та всі 25 – 50 солдатів гинуть, нова група отримує те саме завдання.