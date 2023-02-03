Об этом в эфире новостного телемарафона рассказал временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, сообщает 24 Канал.

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Кто пойдет в штурмовые бригады

Игорь Клименко рассказал, что решение о создании штурмовых бригад приняли те работники системы МВД, "у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага". Многие военнослужащие помогли и инициировали набор людей в такие подразделения.

Было принято решение, что всех, кто желает, кто патриот, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель,

– заявил Клименко.

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