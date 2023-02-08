Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ та політтехнолог Петро Охотін. За його словами, рішення про створення "Гвардії наступу" – надзвичайно доречне.

До теми Полковник ЗСУ назвав перспективи "Гвардії наступу" в деокупації України

Зрозуміло, що зараз не можуть воювати лише професіонали, адже потрібної кількості таких людей немає. А в межах "Гвардії наступу" вийде сформувати додаткову кількість вишколених військових, які допоможуть на фронті.

Думаю, що рішення створити "Гвардію наступу" було продиктовано тим, що є певна школа, досвід. Цей досвід потрібно використовувати. Людям дають можливість навчатися,

– зауважив Охотін.

Цікаво – ЗСУ чекають на "штурмову тінь": дивіться відео

Допоможе створити боєздатні підрозділи

Як наголосив Охотін, до нових підрозділів набирають не лише досвідчених військових, але й високовмотивованих добровольців. Це поєднання дозволить створити багато боєздатних підрозділів.

Зі свого досвіду знаю, коли керівник на рівні командира відділення та вище має бойовий досвід, то зазвичай це дуже позитивно впливає на бойові якості підрозділу. Бо людина розуміє. які можуть бути загрози, які запаси їжі потрібно зробити тощо,

– наголосив Охотін.

Очевидно, що російські окупанти будуть пробувати максимально дискредитувати "Гвардію наступу", як вони це намагалися робити, до прикладу, з ТрО. Однак не потрібно на це вестися.

В Україні формують "Гвардію наступу": що відомо